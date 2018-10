30 vuotta laskemista talotekniikka-alan ylä- ja alamäissä

Asko Kallioranta on 56-vuotias todellinen alansa asiantuntija. Kallioranta on työskennellyt tänä syksynä 30 vuotta sähköprojektien laskennan parissa, niistä 7 vuotta Assemblinilla Talotekniikkaurakoinnissa. Vuosien saatossa Kallioranta on seurannut alan kehitystä sekä ollut mukana suurimmissa muutoksissa ja käänteissä.

1970-luvun loppupuolella Kallioranta löysi kipinän sähkötöihin Pohjois-Suomessa Torniossa. Kallioranta seurasi innokkaana, kuinka naapurin herra rakensi omakotitaloaan ja hän oli ammatiltaan sähkäri. - Siinä sivussa, kun seurasin sähkärin työskentelyä, älysin että tuossa hommassahan saa tehdä paljon käsillä töitä ja samalla näkee omien kättensä jäljen. Siitähän se kipinä sitten syttyi. Kallioranta lähti naapurin innoittamana opiskelemaan sähköasentajaksi ammattikouluun ja työskenneltyään muutamia vuosia sähköasentajana päätti hän lähteä opiskelemaan lisää ja päätyi Kemiin opiskelemaan sähkövoimatekniikkaa. Tarkkuutta vaativaa ammattitaitoa Assemblinille Kallioranta päätyi klassisen työpaikkailmoituksen pohjalta. - Hain meille laskentapäälliköksi ja tässä tehtävässä hoidan urakkalaskentaa. Tämä työ on tarkkuutta ja kärsivällisyyttä vaativaa ja tietysti asentajataustani tukee erittäin vahvasti koko kokonaisuutta. Nyt loppuvuodesta 2018 Kalliorannalle tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun hän päätyi sähköasentajaksi ja 30 vuotta laskija-uran alkutaipaleesta. - Vuosien varrella tekniikka on muuttunut paljon, tilalle on tullut paljon uusia järjestelmiä ja vanhat järjestelmät kuten ihan vanhat klassiset puhelinpistorasiat ovat poistuneet. Tietokoneiden tultua kaikki asiat on helpottunut ja nopeutunut. Kallioranta toteaa, että tietyllä tavalla tietokoneella massottelu on tietysti nopeampaa, mutta tietynlainen tuntuma kuitenkin katoaa laskemisesta. - Alamme kehitys on ollut hiukan hidasta ja muun muassa sähköisen aineiston hyödyntäminen on vasta viime vuosina lähtenyt paremmin liikkeelle. - Välillä tekniikan yhteen sovittaminen suunnittelun, laskennan ja toteutuksen kanssa on edelleen haastavaa. Koska tällä alalla usein jokin asia etenee nopeammin kuin toinen ja se tuo tähän työhön lisähaasteita. Itse toivoisin kaikkeen tekemiseen entistä enemmän vuoropuhelua kaikkien osapuolien kesken. Esimiestyöllä on väliä Kotona Kallioranta tunnetaan sudoku-addiktina ja töissä taas rauhallisena asiantuntijana joka ei haasteita säikähdä. - Vapaa-aikana uppoudun täysin sudokuihin, eli pyörittelen lukuja kotonakin. Assemblinilla laskentapäällikön työtehtävät ovat motivoivia, haastavia sekä mielenkiintoisia. - Normaalisti työpäiväni sisältää massottelua, koneelle naputtelua, alihankintakyselyitä, muutostöiden selvittelyä ja hinnoittelua ja osa työtäni on olla tiiviisti mukana itse projekteissa sekä tukea tietysti projektipäälliköitä. Voisi luulla, että 30 vuoden laskemisuran aikana motivaatio tai innostus olisi välillä hukassa; Kallioranta kertoo, että motivaatio työhönsä lähtee hänestä itsestään, ympäröivistä ihmisistä ja lähiesimiestyöstä. - Yhteistyö minun esimieheni kanssa on ollut aina mutkatonta, rehellistä ja avointa. Esimiestyöllä on paljon väliä siihen, miten saa itsensä motivoitua kiireen keskellä. Tietysti minua innostaa myös onnistunut laskenta, vaihtelevuus ja Assemblinin muu sosiaalinen ympäristö. Täällä saa tukea muilta. Tulevaisuuden mielikuvia Kalliorannan pääajatuksena kaikessa tekemisessään on yhdessä tekemisen meininki, koska näin saavutettaisiin parempia tuloksia. - Ihmisten resurssit ovat rajallisia ja laskenta-ajat ovat nopeutuneet tuhottoman paljon. Kun lähdetään rakentamaan pitäisi aina lähteä liikenteeseen siitä, että tämä projekti tehdään yhdessä syyttelemättä muita. Alalla pitäisi aina etsiä ratkaisuja, ei syyllisiä. Kallioranta ei ole kadottanut kipinäänsä työntekoon ja kehottaakin kaikkia elämään päivä kerrallaan, edes välillä. - Kipinän työhön pystyy pitämään yllä helposti; jos tulee haasteita, positiivisia tai negatiivisia, niin sitten hengähdetään ja lähdetään selvittämään. Rakennetaan yhdessä kestäviä ja toimivia rakennuksia.

