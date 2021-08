30 vuotta yrittäjänä, aDigin Pasi Puhakka: ”Maailma digitalisoituu, mutta printille on edelleen tarvetta”

Jaa

Painoalalla moni asia on muuttunut 30 vuodessa. Vaikka asiat tulevat ja menevät, niin yksi asia on säilynyt, nopeus ja hyvä asiakaspalvelu. Ja tietenkin Puhakan rakkaus matkusteluun ja moottoripyöräilyyn.

Pasi Puhakka perusti ZX Repro Oy:n, kun 1990-luvun lama vei työpaikan alta.

- Jollain oli maksettava moottoripyörän osamaksut, muistelee Puhakka ylevää yrittäjäksi ryhtymisen motivaatiotaan.

- Yrityksen alkupääoma ei ollut aivan simppeli asia. Silloin rahaa ei ollut tarjolla samalla tavalla kuin ennen lamaa, jolloin sitä jaettiin ilman vakuuksia.

Tosin painoala oli tuttua Puhakalle aiemminkin, sillä hän oli kasvanut painomusteen keskellä jo kolmessa polvessa. Hänen vanhempansa omistivat Espoossa perinteisen offsetpainotalon, jonka toiminta loppui 2014. Olihan hän myös kouluttautunut painopinnan valmistajaksi. Nuori mies ei kuitenkaan valinnut työpaikakseen vanhempiensa omistamaa painotaloa, vaan vieraan työnantajan, joka lopetti toimintansa 1991. Puhakka osti edellisen työnantajan tuotantolaitteet, siitä yrittäjyys käynnistyi.

Myöhemmin Puhakan yrityksen nimi vaihtui ZX Reprosta aDigiksi, koska digipainaminen oli tulevaisuutta ja repropaino hiipumaan päin.

Tekniikan aikaloikka

Puhakan yrittämisen alkutaipaleella riitti monenlaista haastetta yhteiskunnallisten mullistusten ja tekniikan muuttumisen takia.

- Kun tulin alalle, tekniikka oli varsin simppeliä (reprokamera, valotusraami ja kirurginveitsi), silloin painettiin offset-painotekniikalla. On hyvin kuvaavaa, että väritulostus saatiin aikaiseksi valottamalla eri painoväriflmit päällekkäin. Se oli useiden tuntien kallis uurastus. Nykyään vedoksen saa printtaamalla alle minuutissa.

- Ensimmäinen värikopiokone tuli taloon 1998, muistelee 5.8.2021 30-vuotisen yrittäjätaipaleen saavuttanut Puhakka. Tuotanto- ja tietokoneet ovat vaihtuneet 3-5 vuoden välein, joten investointeihin on mennyt paljon rahaa vuosikymmenten aikana. Jatkuva uuden tekniikan oppiminen pitää kiinnostuksen yllä alaa kohtaan. Jokainen päivä on erilainen, selittää 52-vuotias Puhakka.

Hän lisää, että normaalisti tapahtumat ja messut työllistävät painotaloja käyntikorteista julisteisiin, mutta korona-aikana näin ei ole ollut. Puhakka toivoo, että normaaliin päästäisiin pian.

Vaatimattomana miehenä Puhakka ei juurikan aio juhlistaa yrityksensä merkkipäivää. Yritys on sentään saanut uuden logon, joka on päivitetty kuvaamaan tämän päivän toimintaa.

30 vuotta ilman markkinointia

Tietääkö asiakas mitä tarvitsee?

- Usein autamme asiakasta kartoittamaan omaa tarvettaan, sanoo Puhakka.

Hän myöntää, että graafisen alan termit menevät monella iloisesti sekaisin. Esimerkiksi toiselle flaijeri merkitsee pientä lentolehtistä ja toiselle seinänkokoista banderollia.

- Mutta, sitä vartenhan me olemme täällä, palvelemassa asiakkaitamme, sanoo neljä henkeä työllistävä yrittäjä.

- Painotalomme on aina halunnut olla keskeisellä paikalla Helsingissä. Onneksi lähipalveluiden käyttö on trendikästä. Myös kotimaisuus on tärkeää. aDigi sijaitsee Helsingin Hakaniemessä Saariniemenkadulla. Tänne on helppo tulla myös julkisilla, sanoo Puhakka.

Mikä on Puhakan menestyksen salaisuus?

- Lehmän hermot. Se tarkoittaa muun muassa lukuisten meilien ja puheluiden avulla selvitystä työn ja aineiston sisällöstä. Hyvä asiakaspalvelu, läpinäkyvä hinnoittelu, nopeat toimitusajat ja ammattitaitoiset työntekijät, jotka saavat aikaan laadukkaan lopputuloksen, summaa Puhakka.

Hän lisää, että painoalan yritysten määrä on puolittunut joka kymmenes vuosi ja ulkomaiset painotalot tuovat alalle lisää kilpailua. Uudistumalla ja pysymällä ajan hermolla pysyy kilpailussa mukana.

Harva yritys menestyy vuottakaan ilman markkinointia. Puhakan painotalo on selvinnyt jo 30 vuotta ilman sitä, sillä tyytyväiset asiakkaat pitävät huolen markkinoinnista.

Asiakaslehtien ja postikorttien uusi tuleminen

Painoalallakin retroasiat tulevat uudelleen.

- Printatut asiakaslehdet ovat vuosien jälkeen taas kysyttyjä. Digitaalisen painotekniikan ansiosta asiakaslehti on varsin kustannustehokas markkinointiväylä. Enää ei tarvitse painaa tuhansia kappaleita kustannustehokkuuden saavuttamiseksi, kiitos digitekniikan.

Osa yrityksistä/yhdistyksistä haluaa sähköisen lehden lisäksi pienen määrän painettuja lehtiä.

Perinteinen lehti on nostalginen. Sitä on mukava hypistellä, lukea osissa ja laittaa välillä sivuun. Tietokoneen ruutua saa tuijottaa jokainen tänä päivänä kyllästymiseen asti.

- Laadukkaasti tehty asiakaslehti on lukijoilleen mieluinen. Se on kelpo väylä tiedottaa yrityksen kuulumisista, sitouttaa asiakas sekä luoda ja vahvistaa brändiä.

Toinen retroasia ovat postikortit. Muotoon leikatut postikortit huomataan postin seasta, varsinkin kun perinteistä postia ei juurikaan enää tule.

Prätkät ja matkat

Aivan kuten yrittäjyyden alkumetreilläkin, edelleenkin Puhakalla on tavoitteita harrastukseensa liittyen.

- Aikoinaan piti miettiä, miten maksaa prätkän osamaksut. Se nostatti kummasti työn motivaatiota.

- Nyt jokaisen moottoripyöräreissun jälkeen on suunnitteilla jo seuraava ja sitä seuraava matka. Sekin luo omalta osaltaan rytmiä työhön, matkasta matkaan, selvittää Puhakka.

Innostuneena motoristina tunnettu Puhakka on ottanut haltuun maapalloa maanosa kerrallaan. Nyt kiinnostuksen kohde on ollut jo muutaman vuoden ajan Afrikka. Siellä Puhakkaa kiinnostaa upea luonto, safarit, vastakohtaisuus ja eksoottiset pikkutiet.

- Tutun kaveriporukan kanssa on mukava reissata. Yleensä majoitumme vaatimattomasti, mutta nyt koronan aikaan safarimatkailijoille tarkoitetut lodge-hotellit ovat olleet edullisia normaalihintoihin verrattuna, kertoilee Puhakka, joka palasi kesäkuussa Ugandan kahden viikon moottoripyöräturneelta.

Reissulla hän näki myös vuorigorilloja.

Hän on kiertänyt lähes sadassa maassa moottoripyörillään. Minimototkin ovat olleet Puhakan sydäntä lähellä kymmenen vuoden ajan, lajista tuli suomenmestaruus 2010-luvulla. Myös isommista normimopojen kuusi tuntia kestävistä Mopoendurance-kisoistakin on tullut voittoja.

Lisätietoja:

aDigi Oy Digipaino

Pasi Puhakka

Saariniemenkatu 6

HAKANIEMI

00530 Helsinki

+358 9 737 001

www.adigi.fi

adigi@adigi.fi

pasi@adigi.fi