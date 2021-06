30–34-vuotiaiden helsinkiläisten koronarokotukset alkavat

Jaa

Koronarokotuksen saavat seuraavaksi tänä vuonna 30–34 vuotta täyttävät helsinkiläiset eli vuosina 1987–1991 syntyneet. Rokotusajanvaraus aukeaa maanantaina 7. kesäkuuta. Rokotusajan voi varata verkossa osoitteessa koronarokotusaika.fi tai soittamalla ajanvarausnumeroon 09 310 46300.

Nopeimmin ajan voi varata verkosta. Ajanvarausnumero on auki arkisin kello 8–18. Rokotusten alkamisesta ilmoitetaan myös muun muassa lehti-ilmoituksilla.

Rokotuksia annetaan Jätkäsaaren, Messukeskuksen, Malmin ja Myllypuron rokotuspisteissä.

Tarkempaa tietoa helsinkiläisten koronarokotuksista saa koronarokotus.hel.fi-sivuilta.

Rokotukset etenevät sitä mukaa kun rokotteita saadaan

Rokotteita annetaan Helsingissä viiveettä aina sitä mukaa kun niitä saadaan. Jo reilut 280 000 helsinkiläistä on käynyt ensimmäisessä rokotuksessa.

Ikääntyneillä rokotuskattavuus on erittäin hyvä. 70-vuotiaista ja tätä vanhemmista ensimmäisen rokotuksen on saanut jo yli 90 prosenttia. 55–69-vuotiailla rokotuskattavuus on 80 prosenttia tai enemmän. 45–54-vuotiaista rokotuksen on hakenut noin 75 prosenttia. 40-44-vuotiailla rokotuskattavuus on vielä alle 70 prosenttia. 35-39-vuotiaiden rokotukset alkoivat tällä viikolla.

Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtajan Leena Turpeinen on ilahtunut siitä, että rokotuksissa on käyty aktiivisesti.

- Kiitos helsinkiläisille siitä, että rokotuksia on otettu jo runsaasti. Edelleen myös vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat helsinkiläiset voivat varata ajan rokotuksiin ja niin kannattaa myös tehdä, Turpeinen sanoo.

Vaikka koronatartuntojen määrät ovat nyt alhaisella tasolla, rokotuksen ottamisen lisäksi Turpeisen mukaan on huolehdittava edelleen muista koronan suojautumistoimenpiteistä.

- Vielä pitää jaksaa noudattaa suojatumistoimenpiteistä, jotta epidemia pysyy aisoissa. Ja muistetaan toisenkin rokotuksen jälkeen suojautumistoimenpiteet, jotta suojelemme heitä, jotka eivät rokotusta ole vielä saaneet, Turpeinen lisää.

Helsingissä on käytössä kahta eri rokotetta. Pfizerin rokotteella rokotetaan tällä hetkellä 16–64-vuotiaita. 65-vuotiaat ja tätä vanhemmat rokotetaan AstraZenecan rokotteella tai halutessaan Pfizerin rokotteella. Valinnan voi tehdä sekä verkko- että puhelinajanvarauksessa. Rokotetta ei voi valita rokotuspisteellä.

Rokotuksia annetaan kaksi kappaletta. Pfizerilla rokotukset annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti 12 viikon välein. AstraZenecan annosvälin voi lyhentää 8 viikkoon. Rokote on maksuton ja vapaaehtoinen.

Henkilölle, joka on jo sairastanut koronavirustaudin, tarjotaan rokotusta siinä vaiheessa, kun oireiden alusta tai tartunnan toteamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Lisätietoja:

terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, p. 09 310 52481