3.5 juostaan yksin, mutta yhdessä niiden puolesta jotka eivät siihen kykene

Toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina klo 14.00 (Suomen aikaa) juoksijat ympäri maailman lähtevät liikkeelle samanaikaisesti Wings for Life World Run –sovelluksen kanssa yksin, mutta samalla yhdessä muiden juoksijoiden kanssa. Ottamalla osaa Wings for Life World Run -hyväntekeväisyysjuoksuun jokainen voi edesauttaa maailmanlaajuista liikettä joka edesauttaa läpimurtojen tekemistä selkäydinvammojen hoidon, kuntoutuksen ja potilaiden toimintakyvyn parantamisen saralla.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat riippuvaisia pyörätuolista selkäydinvamman johdosta. Selkäydinvamman saattavat aiheuttaa muun muassa urheilussa, liikenteessä tai kotioloissa sattuneet tapaturmat.



Wings for Life on voittoa tavoittelematon selkäydinvammojen hoitoon keskittyvä organisaatio joka rahoittaa tutkimushankkeita ja kliinisiä tutkimuksia ympäri maailmaa. Vuodesta 2014 lähtien juostu Wings for Life World Run on auttanut lukemattomia selkäydinvammapotilaita parantamaan elämänlaatuaan. Vuonna 2019 tapahtumaan osallistui yli 120 000 juoksijaa ja pyörätuolipotilasta 72 eri maasta. Kilpailijat juoksivat yhteensä 1 103 276 kilometrin matkan, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2014.

Maastohiihtäjä Iivo Niskanen aikoo juosta sovellusjuoksun kotimaisemissaan Kuopiossa. "Olen osallistunut Wings for Life World Run juoksuun vuodesta 2015 lähtien. Liikunta on minulle ammatin lisäksi elämäntapa. Haluan omalta osaltani olla auttamassa tutkimusta ja samalla saan osallistua mukavaan tapahtumaan. Tavoitteena on tehdä kevään pisin juoksulenkki. Eiköhän sitä se 35-40km tule ainakin hölkättyä, mutta katsotaan miten innostuu kun sovellus tekee lähtölaskentaa", tuumaa Niskanen.

Sveitsissä asuva crossfit-ammattilainen Jonne Koski on samoilla linjoilla urheilijakollegansa kanssa. "Osallistun juoksuun koska koen että selkäydinvammapotilaita on tärkeää tukea ja mahdollistaa heille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet kuntoutumiseen. Itsekin lievästä välilevypullistumasta kuntoutuneena tiedän kuinka pelottavia ja kivuliaita selkävammat voivat olla. Lisäksi olen erittäin motivoitunut parantamaan puolimaraton ennätystäni sovellusjuoksussa", sanoo Koski.

Hyvän asian puolesta lenkkeily onnistuu helposti ladattavan sovelluksen avulla missä vain - virtuaalisen catcher auton kirittäessä suoritusta. Tapahtumassa ei juosta mitään tiettyä matkaa, vaan niin pitkälle kunnes catcher-auto saavuttaa juoksijan. Auto lähtee liikkeelle 30 minuuttia startin jälkeen ja pikkuhiljaa vauhtia nostamalla saavuttaa juoksijan. Maali on siinä, missä catcher-auto saa kirittyä juoksijan. Virallinen Wings for Life World Run -sovellus pitää osallistujan ajan tasalla auton sijannista ja siitä, milloin se saavuttaa hänet.



Sovelluksen lataaminen on maksutonta. Juoksuun oikeuttava 20€ rekisteröitymismaksu ohjataan 100% lyhentämättömänä selkäydinvammojen kansainväliseen tutkimustyöhön ja hoitoon.





