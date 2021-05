35–39-vuotiaiden helsinkiläisten koronarokotukset alkavat

Jaa

Koronarokotuksen saavat seuraavaksi tänä vuonna 35–39 vuotta täyttävät helsinkiläiset eli vuosina 1982–1986 syntyneet. Rokotusajanvaraus aukeaa maanantaina 31. toukokuuta. Rokotusajan voi varata verkossa osoitteessa koronarokotusaika.fi tai soittamalla ajanvarausnumeroon 09 310 46300.

Nopeimmin ajan voi varata verkosta. Ajanvarausnumero on auki arkisin kello 8–18. Rokotusten alkamisesta ilmoitetaan myös muun muassa lehti-ilmoituksilla.

Rokotuksia annetaan Jätkäsaaren, Messukeskuksen, Malmin ja Myllypuron rokotuspisteissä.

Tarkempaa tietoa helsinkiläisten koronarokotuksista saa koronarokotus.hel.fi-sivuilta.

Rokotukset etenevät sitä mukaa kun rokotteita saadaan

Rokotteita annetaan Helsingissä viiveettä aina sitä mukaa kun niitä saadaan. Jo reilut 260 000 helsinkiläistä on saanut ensimmäisen rokotuksen.

Ikääntyneillä rokotuskattavuus on erittäin hyvä. 70-vuotiaista ja tätä vanhemmista ensimmäisen rokotuksen on saanut jo yli 90 prosenttia. 55-69-vuotiailla rokotuskattavuus on 80 prosenttia tai enemmän. 45-54-vuotiaista rokotuksen on hakenut reilut 70 prosenttia. 40-44-vuotiailla rokotuskattavuus on nousemassa tämän hetkisen näkymän mukaan 70 prosentin tuntumaan.

Helsingin terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen mukaan tähän mennessä rokotuskattavuudet näyttävät odotetuilta.

- Toivottavasti kaikki käyvät kattavasti rokotuksissa, vaikka korona onkin vähemmän vaarallinen tauti nuoremmille kuin ikääntyneille. Tarvitsemme kaikkia koronan vastaiseen rintamaan, jotta pääsemme kohti normaalimpaa arkea, Lukkarinen sanoo.

Lukkarinen myös muistuttaa, että rokote ei anna yksistään täyttä suojaa. Rokotusten vaikutus koronaepidemiaan perustuu siihen, että riittävän moni käy rokotuksista.

- On tärkeä edelleen noudattaa koronan suojautumistoimenpiteitä vaikka olisi saanut toisenkin rokotuksen, eli käsihygieniasta, turvaväleistä ja maskin käytöstä pitää huolehtia sekä jäädä oireisena kotiin ja hakeutua testiin. Täysi rokotussarja antaa hyvän suojan varsinkin vakavaa tautimuotoa vastaan, mutta nykytiedon valossa rokotettu voi tartuttaa muita ja varsinkin rokottamattomat ovat tällöin alttiita, Lukkarinen kertoo.

Helsingissä on käytössä kahta eri rokotetta. Pfizerin rokotteella rokotetaan tällä hetkellä 16–64-vuotiaita. 65-vuotiaat ja tätä vanhemmat rokotetaan AstraZenecan rokotteella tai halutessaan Pfizerin rokotteella. Valinnan voi tehdä sekä verkko- että puhelinajanvarauksessa. Rokotetta ei voi valita rokotuspisteellä.

Rokotuksia annetaan kaksi kappaletta. Pfizerilla rokotukset annetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti 12 viikon välein. AstraZenecan annosvälin voi lyhentää 8 viikkoon. Rokote on maksuton ja vapaaehtoinen.

Henkilölle, joka on jo sairastanut koronavirustaudin, tarjotaan rokotusta siinä vaiheessa, kun oireiden alusta tai tartunnan toteamisesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Lisätietoja:

terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen, p. 09 310 42700

terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, p. 09 310 52481