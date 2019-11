389 051 kävijää vieraili Pohjoismaisessa paviljongissa Venetsian biennaalissa

Venetsian biennaalin Pohjoismaisessa paviljongissa vieraili ennätyksellinen määrä kävijöitä. Näyttely keräsi tänä vuonna yhteensä 389 051 kävijää. Kiasman toteuttama näyttely sai runsaasti kiitosta ja kansainvälistä huomiota ajankohtaisella ilmastoteemallaan. Näyttely Weather Report: Forecasting Future käsitteli ihmisen suhdetta muihin lajeihin aikana, jolloin ilmastonmuutos ja lajien joukkosukupuutto kaventavat elämän mahdollisuuksia maapallolla. Marraskuun aikana Venetsiaa koettelivatkin poikkeuksellisen rajut tulvat.

Joka toinen vuosi pidettävä Venetsian biennaali järjestetään puistoalueella, jota ympäröivät Venetsian laguuni, turisteja kuhiseva kaupunki ja mantereen puolella sijaitsevat teollisuusalueet. Paviljonki itsessäänkin on ulkoisten olosuhteiden armoilla. Nousuvesi ja vaihtuvat säätilat altistavat rakennuksen ja näyttelyn ennakoimattomille muutoksille ja luonnonvoimille. Näyttelyyn kutsutut taiteilijat ottivat nämä olosuhteet teoksissaan huomioon.

Keskeisellä paikalla biennaalialueella sijaitseva paviljonki houkutteli näyttelyyn lähes seitsemän aukiolokuukauden aikana 389 051 kävijää. Näyttely sai myös runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä ja kiitosta. Myös paviljonki-rakennuksen arkkitehtuurin ja siellä kasvavien puiden huomioiminen osana näyttelyä ihastuttivat.

“The immediate impression conveyed by this year’s exhibition is one of tasteful poise and balance.”

Susanne Christensen, Nordic Art Review

“Besonders in diesem Jahr ist die eindrucksvolle Architektur des grundsätzlich ob seiner Präpotenz schwer zu bespielenden Gebäudes ein starker Bestandteil der Präsentation.”

Annegret Erhard, Neue Zürcher Zeitung

Näyttelyssä olivat mukana suomalainen taiteilijakollektiivi nabbteeri, norjalainen Ane Graff ja ruotsalainen Ingela Ihrman. Heidän teostensa lähtökohtia ovat esimerkiksi mikroskooppiset eliöt, myrkkyjen hidas vaikutus ympäristöön ja maatumiseen liittyvät prosessit.

Näyttelyn teokset tullaan näkemään 31.1.2020 alkaen Kiasman neljännessä kerroksessa avautuvassa näyttelyssä.

Weather Report: Forecasting Future -näyttelyä tukivat Jane ja Aatos Erkon säätiö, Saastamoisen säätiö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.



Kuvia: www.kiasma.fi/press