3D-mikroskooppi parantamassa hoidon tasoa HammasOskarissa Vantaan Myyrmäessä

Vantaalainen HammasOskari Oy on investoinut 3D-mikroskooppiin. Laite on toinen laatuaan Suomessa. Erityisesti tarkkuutta vaativat toimenpiteet kuten juurihoidot, paikkaukset, suukirurgia ja protetiikka voidaan tehdä aiempaa tarkemmin ja laadukkaammin. 3D-teknologia mahdollistaa syvyyden hahmottamisen paremmin kuin mitä perinteisellä mikroskoopilla on mahdollista. Laite täydentää vastaanoton muiden erikoislaitteiden laitekantaa (ml. KKTT-röntgenlaite ja Cerec-laite). Mikroskooppi on toimintavalmiudessa tiedotteen julkaisuhetkellä.





HammasOskari Oy on Vantaalla toimiva yksityinen hammaslääkäriasema jonka palveluihin kuuluvat tavanomaiset yksityisen hammashoidon palvelut kuten myös hammasimplantit, implanttiprotetiikka, irtoprotetiikka, vaativat juurihoidot, esteettiset hammashoidot sekä hammaslääkäripäivystys. Vastaanotolla työskentelee kokeneiden hammaslääkäreiden lisäksi myös erikoishammaslääkäreitä.