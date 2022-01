HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO

TIEDOTTAA 5.1.2022

40-vuotias Hyvinkään taidemuseo juhlii julkaisemalla teoksiaan ja paljastamalla tulevan museokeskuksen nimen

Hyvinkään taidemuseo julkaisee valikoiman teoksistaan kaikille avoimessa ja maksuttomassa verkkopalvelu Taide.Artissa. Julkaisu on osa museon syntymäpäiväjuhlallisuuksia, jotka huipentuvat Hyvinkään taidemuseon ja kaupunginmuseon muodostaman uuden museokeskuksen nimen julkaisuun taidemuseon 40-vuotispäivänä 13.1.2022.

- Halusimme taidemuseon 40-vuotispäivän kunniaksi julkaista osan kokoelmistamme verkkoon, jotta ihmiset löytäisivät ne paremmin. Rohkaisemme ihmisiä käymään katsomassa teoksia. Kaupunki omistaa teokset, joten kaupunkilaisillehan ne oikeastaan kuuluvat, sanoo museonjohtaja Tuomas Ravea.

Hyvinkään kaupunki omistaa noin 2 600 taideteoksen kokoelman, josta taidemuseo pitää huolta. Teokset ovat kotimaisia, pääasiassa Hyvinkäällä ja sen lähiympäristössä asuneiden ja vaikuttaneiden taiteilijoiden teoksia 1900- ja 2000-luvuilta.

Nyt julkaistavan 340 teoksen kokonaisuuden yhteensä 116 taiteilijalta on tarkoitus tarjota kattava läpileikkaus taidemuseon kokoelmiin. Julkaisun yhteydessä teosten tiedot tarkastettiin ja ne pyrittiin taustoittamaan mahdollisimman hyvin.

Taidemuseon kokoelman kannalta keskeinen taiteilija, pitkään Hyvinkäällä asunut ja työskennellyt taidemaalari Yrjö Saarinen (1899–1959) korostuu valikoimassa voimakkaasti.

- Sen lisäksi päätimme valikoida mukaan tähän ensimmäiseen julkaisemaamme teoserään kokoelmataiteilijoita, jotka ovat olleet omana aikanaan Hyvinkään taide-elämän keskeisiä hahmoja. Mukana on myös teoksia kansallisesti merkittäviltä taiteilijanimiltä, vaikka heillä ei olisi suoraa sidettä Hyvinkäälle, kertoo intendentti Aura Dufva teosten valintaprosessista.

Julkaisu on osa museon toimia kokoelman saavutettavuuden lisäämiseksi. Nyt jokaisella halukkaalla on mahdollisuus omalta kotisohvalta käsin tutustua siihen kokoelmatyöhön, jota museolla on 40 viimeisen vuoden aikana tehty.

Kirjaudu sisään ja tutustu teoksiin: https://taide.art/hyvinkaan-taidemuseo





Lisätietoja

Tuomas Ravea

Museonjohtaja

040 709 5578 / tuomas.ravea@hyvinkaa.fi



Aura Dufva

Intendentti

040 480 1776 / aura.dufva@hyvinkaa.fi

Hyvinkään taidemuseo

Hämeenkatu 3 D

05800 Hyvinkää

+358 (0)40 480 1644