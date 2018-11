4H-järjestö haastaa yritykset kesätöiden mahdollistajiksi

Vuosittain tuhannet nuoret työllistyvät 4H:n kautta palkkatyössä tai 4H-yrittäjinä. Ikävä kyllä, samaan aikaan osa nuorista jää vaille kesätyötä. 4H-järjestö on valmis auttamaan yhä useampaa nuorta kesätyökokemusten kartuttamisessa. Siihen haastamme suomalaiset yrittäjät ja yritykset mukaan.

Kesätyön merkitys nuoren elämässä on suuri. Se voi ratkaista tulevan uravalinnan, muuttaa nuoren koko elämän suunnan. On vastuullinen teko auttaa nuorta työelämän alkumetreillä.Onnistunut kesätyökokemus vahvistaa nuoren uskoa selviytymiseen työelämässä. Ensimmäinen työpaikka avaa tietä seuraavalle.

Monin keinoin lisää kesätöitä

4H-kesätyöhaasteeseen mukaan lähteminen on yrityksille helppoa, sillä se onnistuu kätevästi osoitteessa www.4h.fi/annakesätyö. Sivun kautta yritys voi tukea kesäyrittäjyyttä tai nuoren palkkatyötä 4H-yhdistyksen tehtävissä. Jos yrityksessä on tekemätöntä työtä, 4H:n kautta löytyy nuori myös siihen.

4H-yhdistyksessä tehtävä kesätyö voi olla esimerkiksi leirinohjaajana toimimista, piha- ja puutarhatöitä tai jäätelön myyntiä. 4H-yhdistys on nuoren työnantaja ja palkkaus on työehtosopimusten mukainen. 4H-yrittäjänä nuori on itse oma pomonsa ja voi perustaa juuri sellaisen yrityksen, kuin haluaa. Oman kesäkahvilan perustaminen on suosittu tapa tehdä itse itselleen kesätyö.

Kokeilemme 4H:ssa erilaisia tapoja lisätä nuorten kesätyömahdollisuuksia. Neljäntoista kunnan alueella toteutetaan Ysit töihin -hanketta, jossa tavoitteena on saada jokaiselle yhdeksännen luokan päättävälle kesätyö. Uutta nuorten 4Help-työnvälityssovellusta testataan parhaillaan kolmella paikkakunnalla.

Nuorille itseluottamusta ja rohkeutta

Samaan aikaan kun haastamme yrityksiä mahdollistajiksi, haastamme nuoret huomaamaan oma potentiaalinsa. Kun työkokemusta on vain vähän tai ei lainkaan, nuoren on erityisen tärkeä huomata, millaista työelämässä tarvittavaa osaamista on kertynyt esimerkiksi harrastuksista.

Paikalliset 4H-yhdistykset kiertävät innostamisen merkeissä nuorten tilaisuuksissa ja kouluissa. Yrittäjyyskasvatusta toteuttavissa tilaisuuksissa nuoria autetaan huomaamaan oma osaamisensa ja he saavat tietoa 4H:n kesätyö- ja kesäyrittäjyysmahdollisuuksista.

Tietoa tiiviisti

- 4H-kesätyöhaaste on 4H-järjestön kampanja. Haastamme kampanjan aikana eri tahoja mahdollistamaan nuorten kesätyön.

- 4H:n kautta 13–28-vuotiaat nuoret voivat saada palkkatyön tai he voivat perustaa oman 4H-yrityksen.

- 4H:n kautta palkkaa maksetaan vuosittain yli 7000 nuorelle. Nuorille maksettujen palkkojen yhteissumma vuonna 2017 oli 4,1 miljoonaa euroa.

- 4H-yrittäjiä on nyt noin 1500 ja joka vuosi määrä kasvaa. 4H-yrittäjien yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2017 yli miljoona euroa. Moni 4H-yritys alkaa juuri kesäyrittäjyydestä.

- 4H:n arvot pohjautuvat H-kirjaimilla alkaviin sanoihin; Head (harkinta), Hands (harjaannus), Heart (hyvyys) ja Health (hyvinvointi).

- 4H-nuorisotyötä tehdään yli 200 4H-yhdistyksessä eri puolilla Suomea. Keskusjärjestö on Suomen 4H-liitto.

- Ysit töihin -hankkeen pilottialueina on kahdeksan kuntaa Keski-Suomesta (Jyväskylä, Multia, Keuruu, Hankasalmi, Karstula, Petäjävesi, Kyyjärvi, Uurainen) ja kuusi kuntaa Pirkanmaalta (Juupajoki, Orivesi, Pirkkala, Lempäälä, Punkalaidun, Ruovesi).

- 4Help -työnvälityssovellusta kokeillaan ja kehitetään Salossa, Porissa ja Lappeenrannassa.