4H pilotoi digitaalista nuorten työllistämispalvelua Salossa

4H-järjestö on tarjonnut nuorille apua työelämään ja työllistymiseen jo 90 vuoden ajan. Salossa vuosittain noin 30 nuorta saa ensimmäisiä työkokemuksia 4H:n työllistämistoiminnan kautta tai pääsee ohjaamaan lasten 4H-kerhoja. Nuoria 4H-yrittäjiä Salossa on lähes 60.

4Help-sovellus helpottaa nuorten työllistymistä

Nuorten työllistäminen 4H:ssa saa uuden ulottuvuuden, kun Salossa aloitetaan 2.10.2018 4Help-sovelluksen pilotointi. Sovelluksen myötä nuorten työllistyminen helpottuu nuorten, nuoria töihin tilaavien asiakkaiden ja 4H-yhdistyksen osalta.

Asiakkaat, jotka ovat pääasiassa yksityishenkilöitä ja kotitalouksia, voivat selata sovelluksessa töitä etsivien, työelämän perusteisiin koulutettujen nuorten profiileja ja valita työtehtäväänsä sopivan nuoren. Asiakas voi saada nuoren töihin pienelläkin varoitusajalla. Maksu hoituu kätevästi sovelluksessa. Myös nuori itse voi tehdä aloitteen ja ilmoittautua sovelluksessa asiakkaan tarjoamaan tehtävään.

Vuosittain 4H-yhdistyksien kautta työllistyy yli 7 000 nuorta

Eri puolella Suomea toimivilla 4H-yhdistyksillä on pitkä historia paikallisten nuorten vastuullisina työllistäjinä. Monella alueella paikallinen 4H-yhdistys on merkittävä nuorten työllistäjä.

”Huolehdimme palkanmaksusta, mutta sovelluksen myötä yhdistyksen työvaiheet vähenevät ja helpottuvat. Myös palveluja tarjoaville 4H-yrittäjille 4Help on kätevä lisäkeino töiden saamiseen”, kertoo toiminnanjohtaja Janina Mäkinen Salon 4H-yhdistyksestä.

”Arvioimme, että vuonna 2018 4H-yhdistyksien kautta työllistyy jälleen yli 7 000 nuorta ympäri Suomen. Pilotoitavan sovelluksen avulla työllistettävien nuorten määrä voidaan tulevaisuudessa moninkertaistaa”, iloitsee toimitusjohtaja Tomi Alakoski Suomen 4H-liitosta.

Sovellus erottuu muista markkinoilla olevista nuorten tekemiä pientöitä välittävistä sovelluksista siten, että paikalliset 4H-yhdistykset hoitavat työnantajavelvollisuudet. Vastuullisen ja turvallisen työnantajan lisäksi paikalliselta 4H-yhdistykseltä tilatusta palvelusta saa merkittävämmän kotitalousvähennyksen: kotitaloudet voivat vähentää palveluun käytetyistä euroista jopa 50 % omassa verotuksessaan.

Sovellusta pilotoidaan syksyn 2018 aikana kolmella paikkakunnalla, joista Salo on ensimmäinen. Seuraavia ovat Lappeenranta ja Pori. Pilotissa kerättyjen kokemusten pohjalta sovellusta ja sen ominaisuuksia kehitetään edelleen. Laajempi valtakunnallinen käyttöönotto toteutetaan asteittain tulevien vuosien aikana. Sovellus on kehitetty yhteistyössä Suomen 4H-liiton, pilottiprojektissa mukana olleiden paikallisyhdistysten sekä 4Help Oy:n kanssa. Sovellusta on kehitetty Yksityisyrittäjien säätiön ja ELY-keskuksen tuella.