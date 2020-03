4H-säätiö palkitsee ansioituneita nuoria stipendeillä

4H-säätiö myöntää vuosittain stipendejä ansioituneille nuorille sekä aktiivisesti 4H:n toiminnassa mukana oleville henkilöille. Nuorten 4H-stipendeissä palkitsemisperusteena on pitkäaikainen, monipuolinen, tuloksellinen ja edelleen jatkuva 4H-harrastus.

Stipendin saavat nuoret ovat olleet mukana 4H-toiminnassa monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Lisäksi useilla stipendiaateista on oma 4H-yritys. 4H-säätiö myöntää stipendejä nuorten lisäksi muun muassa vuoden luottamushenkilölle, vapaaehtoisohjaajalle sekä toimihenkilölle.

4H-säätiö myöntää 12 valtakunnallista stipendiä sekä alueellisia ja maakunnallisia stipendejä 40 kappaletta. Lista kaikista stipendiaateista on tiedotteen lopussa.

Eeno Pusan stipendi pitkäaikaiselle ja aktiiviselle 4H-harrastajalle Iida Vesteriselle

4H-säätiön valtakunnallisista nuorisostipendeistä suurin on 1000 euron arvoinen Eeno Pusa -stipendi, jonka saa Iida Vesterinen Jyvässeudun 4H-yhdistyksestä. Vesterinen on ollut mukana 4H-toiminnassa 20 vuoden ajan, ja ehtinyt tekemään lähes kaikkea mitä 4H:ssa on ollut tarjolla.

Hän on muun muassa ohjannut useita vuosia 4H-kerhoja, perustanut Keuruun ensimmäisen 4H-yrityksen sekä ollut aktiivinen nuorisovaihtoon liittyvissä asioissa. Vesterinen on lisäksi toiminut 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä ollut 4H-nuorisotoimikunnan jäsen. Vesterisen suunnitelmana on jatkaa 4H-toimintaa, vaikka nuorisojäsenyys päättyy pian. Hän kuvailee kiitospuheessaan 4H-harrastustaan.

"4H on kasvattanut minusta sen nuoren aikuisen, joka nyt olen. Harrastus, jossa pääsee ylittämään itsensä, haastamaan omaa osaamistaan ja saa siihen tukea on kullan arvoinen, niin minulle kuin yhteiskunnalle. Stipendin saaminen on suuri kunnia, josta olen kiitollinen", Vesterinen kertoo kiitospuheessaan.

Vesterisen kiitospuheen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Ministeri Jari Leppä: Palkitut nuoret osoittaneet poikkeuksellista aktiivisuutta 4H-harrastuksessaan

Aikaisempina vuosina maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on palkinnut valtakunnallisten stipendien saajat Säätytalolla, mutta johtuen poikkeuksellisesta koronatilanteesta, tilaisuus on jouduttu peruuttamaan. Leppä kuitenkin iloitsee nuorten saavutuksista ja aktiivisuudesta 4H-toiminnassa.

"Nyt palkitut nuoret ovat osoittaneet poikkeuksellista aktiivisuutta ja monipuolisuutta 4H-harrastuksessaan. Yritysideat ovat usein hyvinkin innovatiivisia. Nuorten vastuullisuus ja pitkäjänteisyys ilmenevät muun muassa sitoutuneena kerhonohjauksena tai työpalveluna. Myös toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten ansiot hakevat vertaistaan."

Stipendejä myönnettiin seuraavasti:

1) Eeno Pusan 4H-stipendi 1000 €

Iida Vesterinen, Jyvässeudun 4H-yhdistys

2) Kuusi valtakunnallista stipendiä à 500 €.

Emma Heikkinen, Kuhmon 4H-yhdistys

Anni Kettunen, Vihdin 4H-yhdistys

Ville Meklin, Siilinjärven 4H-yhdistys

Pekka Pahnila, Simon 4H-yhdistys

Oona Saarela, Sastamalan 4H-yhdistys

Minttu Varis, Pihtiputaan 4H-yhdistys

3) Kahdeksantoista alueellista 4H-stipendiä à 350 €.

Linda Berggren, Oriveden 4H-yhdistys

Hanna Hietala, Lahden 4H-yhdistys

Ave-Liis Koobak, Kaakonkulman 4H-yhdistys

Rasmus Korpela, Sastamalan 4H-yhdistys

Luukas Kumpula, Tyrnävän 4H-yhdistys

Roosa-Maria Kähkönen, Tervolan 4H-yhdistys

Sofia Lindblom, Vantaan 4H-yhdistys

Oskar Mannelin, Joensuun 4H-yhdistys

Mirva Murtomäki, Oulun 4H-yhdistys

Anni Myyryläinen, Pieksämäen seudun 4H-yhdistys

Lauri Paalavuo, Reisjärven 4H-yhdistys

Erika Pihtola, Konneveden 4H-yhdistys

Soile Puttonen, Juvan 4H-yhdistys

Milla Puuronen, Pielisen 4H-yhdistys

Minja Pääkkönen, Kauhajoen 4H-yhdistys

Minttu Sipilä, Lapinlahden 4H-yhdistys

Ella Turpeinen, Salon 4H-yhdistys

Teemu Tähtiaho, Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys

4) Kaksi Maaherra Eino Paloveden 4H-stipendiä à 350 € Keski-Suomen alueelle.

Rasa Jämsen, Konneveden 4H-yhdistys

Salla Turpeinen, Pihtiputaan 4H-yhdistys

5) Kolme Etelä-Pohjanmaan 4H-stipendiä à 200 € Etelä-Pohjanmaan alueelle.

Juulia Mäkiviita, Jalasjärven 4H-yhdistys

Kaisa Ojaniemi, Jalasjärven 4H-yhdistys

Janna Sulkakoski, Evijärven 4H-yhdistys

6) Yksi Pohjois-Savon 4H-stipendi à 350 € Pohjois-Savon alueelle.

Hanne Heikkinen, Varpaisjärven 4H-yhdistys

7) Yksi Hämeen 4H-stipendi à 200 € Hämeen alueelle.

Sanni Lehtonen, Padasjoen 4H-yhdistys

8) Kaksi Lapin 4H-stipendiä à 350 € Lapin alueelle.

Malla Ylimikkotervo, Tervolan 4H-yhdistys

Saana Ylimikkotervo, Tervolan 4H-yhdistys

9) Kaksi Varsinais-Suomen 4H-stipendiä à 350 € Varsinais-Suomen alueelle.

Enni Lehto, Paimion-Sauvon 4H-yhdistys

Fanni Sainio, Mynämäen-Nousiasten 4H-yhdistys

10) Viisi Pohjois-Pohjanmaan 4H-stipendiä à 150 € entisen Oulun 4H-piirin alueelle.

Veera Impiö, Oulun 4H-yhdistys

Sini Kaarto, Oulun 4H-yhdistys

Lilja-Mari Koivukangas, Limingan 4H-yhdistys

Sofia Lukka, Oulun 4H-yhdistys

Jonna Niemi-Korpi, Limingan 4H-yhdistys

11) Kolme Keski-Pohjanmaan 4H-stipendiä à 150 € entisen Keski-Pohjanmaan 4H-piirin alueelle.

Sara Finnilä, Vetelin 4H-yhdistys

Aini Maunula, Kälviän 4H-yhdistys

Julia Tuomisto, Vetelin 4H-yhdistys

12) Kolme Satakunnan 4H-stipendiä à 350 € entisen Satakunnan 4H-piirin alueelle.

Iida Niittymäki, Euran 4H-yhdistys

Kristiina Pohjola, Porin 4H-yhdistys

Risto-Matti Raiskio, Karvian 4H-yhdistys

13) Metsämiesten Säätiön Metsästipendi à 500 €

Jani Tyrväinen, Pieksämäenseudun 4H-yhdistys

14) Vuoden 4H-vapaaehtoisohjaaja -stipendi à 500 €

Minna Koirikivi, Ylivieskan 4H-yhdistys

15) Vuoden 4H-luottamushenkilö -stipendi à 500 €

Jari-Pekka Koponen, Hankasalmen 4H-yhdistys

16) Vuoden 4H-toimihenkilö -stipendi à 500 €

Sirpa Vuokila, Tervolan 4H-yhdistys

17) Vuoden kansainvälinen toimija -stipendi à 1 000 €