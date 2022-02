4H-yrittäjänä toimiminen on vaihtoehto kesätöille – 4H ja Nordea tukevat nuoria yrittäjiä alkuun

Nuorisojärjestö 4H, K-ryhmä ja Duunitori auttavat tuhansia yhdeksäsluokkalaisia kesätyön haussa 7.2.2022 09:28:09 EET | Tiedote

Kesätyöpaikkojen haku on käynnistynyt erityisen vilkkaana ja työpaikkoja on tarjolla edellisvuosia enemmän. Moni yhdeksäsluokkalainen on nyt kriittisen, ensimmäisen kesätyökokemuksensa äärellä.