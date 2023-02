5 asiaa jotka kiinteistökonsultti muutti uudessa toimistossaan

JLL:n edellisestä toimitilaprojektista Helsingin keskustan WTC-talossa on kuusi vuotta. Tilat olivat näyttävät, fiksut ja tukivat asiakkaiden tapaamista kasvotusten, mutta ne eivät pystyneet enää vastaamaan pandemian aiheuttamaan työnteon murrokseen. Nykyään toimistolta vaaditaan enemmän.

JLL muutti lokakuussa 2022 uusiin tiloihin Keskuskadulle, Ateneumia vastapäätä. Yhtiö päätti toteuttaa tilat, jotka tukisivat sekä henkilöstön hyvinvointia että työn tekemistä mahdollisimman hyvin, JLL:n arkkitehti Eeva Lahti kertoo.

“Meillä ei ole toimistopakkoa, vaan haluamme houkutella ihmisiä tulemaan toimistolle. Tämä toimisto vastaa pandemian myötä omaksuttuihin uusiin työntekemisen tapoihin”, Lahti sanoo.

Yhtiö muutti aiemmasta toimistostaan viisi asiaa.

1. Tilat ovat 30% pienemmät

Etätyön vakiinnuttua työpisteitä tarvitaan aiempaa vähemmän. Ennen oma työpiste varattiin jokaiselle työntekijälle, mutta JLL koki, että se ei ollut enää tarpeellista. Ergonomisia työpisteitä on nyt 80 prosentille työntekijöistä.

Nimetyistä paikoista luopuminen mahdollisti noin kolmanneksen pienemmät tilat. “Ihmiset eivät silti koe toimistoa ahtaaksi, sillä kaikille tärkeille toiminnoille on tilaa”, Lahti huomauttaa.

2. Tilavalikoima on monipuolisempi

Toimistossa on erilaisia ja monikäyttöisiä tiloja huomattavasti aiempaa enemmän. Avotilojen lisäksi tarjolla on muun muassa hiljainen huone, toiminnallisia projektihuoneita sekä erityisiä Teams-tiloja. Vau-efektiä ja hyvinvointia on tuotu päivän kierron mukaan säätyvällä luonnonvaloseinällä. Kaikki tilat tukevat mahdollisimman sujuvaa ja tasapuolista osallistumista etätapaamisiin.

“Ihmiset toivoivat uudelta toimistolta kodikkuutta, värikkyyttä, viihtyisyyttä ja tietynlaista rohkeutta. Toiveissa oli myös lemmikkialue, mutta sellaisen toteuttaminen terveellisesti ja turvallisesti olisi tämän kokoluokan toimistossa liian haastavaa”, Lahti kertoo.

3. Tilat tukevat hyvinvointia aiempaa paremmin

JLL toi työpaikalle useita henkilöstön hyvinvointia tukevia toimintoja. Yhdestä Teams-tilasta esimerkiksi löytyy kävelymatto, lisäksi taukojumpalle ja venyttelylle on varattu oma rauhallinen tilansa.

Erilliseen verhoilla pimennettävään lepohuoneeseen voi mennä huilaamaan vaikkapa migreenikohtauksen yllättäessä. Tuoliparkista voi lainata jumppapallon tai satulatuolin istumistaan aktivoimaan ja myös projektihuoneet on varustettu sähkösäätöisin pöydin.

“Kaikkia erikoistiloja voi silti käyttää myös normaaliin työntekoon, mikä mahdollistaa suuremman tilatehokkuuden”, Lahti sanoo.

4. Viherkasvien määrä lisääntyi

“Työntekijämme toivoivat viidakkoa! Vaikka ihan sitä emme toteuttaneetkaan, niin toimme tänne runsaasti kasveja lisätäksemme viihtyisyyttä ja kodinomaisuutta”, Lahti sanoo.

Yksittäisiä viherkasveja toimistolla on lähemmäs 600 kappaletta, joista suurin osa on istutettu laajoiksi viherseiniksi.

5. Valinnoissa huomioitu vastuullisuus

Edustavaa ja tyylikästä ilmettä voi luoda myös vastuullisesti. Tilojen pintamateriaalit ja esimerkiksi istutusruukut on valmistettu osin kierrätysaineksesta. Noin puolet uuden toimiston irtokalusteista on tuotu edellisestä toimistosta.

Henkilöstölle tarjottiin lisäksi mahdollisuus lunastaa ylijääneitä kalusteita itselleen, joten kierrätettävää tavaraa jäi muutosta erittäin vähän.

”Kestävä valinta on myös se, ettemme perustaneet toimiston visuaalista ilmettä brändiväreihin, jotka muuttuvat kuitenkin säännöllisin väliajoin. Onneksi, sillä viimeisin globaali uudistus lanseerattiin heti muuttomme jälkeen”, Lahti naurahtaa.