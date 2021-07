5 kysymystä, joita työeläkeyhtiöstä kysytään eniten – Yksi asia yllättää asiantuntijan

Jaa

Koronavuonna eläkkeelle jäätiin aiempia vuosia myöhemmin, keskimäärin 61,9-vuotiaana. Vaikka eläkepäätöstä lykättiin, toistuivat asiakkaiden tiedusteluissa samat asiat. Työeläkeyhtiöstä kysytään eniten eläkkeen määrään, eläkeikään ja työsuhteen päättämiseen liittyviä asioita.

Elon eläkeneuvontapäällikön Satu Saulivaaran mukaan eläkkeet herättävät paljon kysymyksiä. Työeläkeyhtiö Elosta kysytään eniten eläkeikään ja toimeentulon liittyviä kysymyksiä. Elossa eläkeasiakkaita neuvotaan niin sähköisten palvelujen kautta kuin puhelimen välityksellä.

Vuodesta toiseen yksi asia yllättää Saulivaaran.

– Ihmiset eivät ole aina perillä omasta eläkeiästään. Yllättävän moni luulee, että eläkeikä on edelleen kaikilla 65 vuotta. Näin ei ole, vaan jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä, joka nousee asteittain ylöspäin. Oma eläkeikä on kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin, jotta voi suunnitella työuran loppua ja eläkepäiviä harkitusti ja ajan kanssa.

Saulivaara kannustaa vielä työelämässä olevia ihmisiä perehtymään omaan eläkkeeseen liittyviin asioihin. Jokaisen kuusikymppisen on hyvä tietää, mitä työeläke, kansaneläke ja takuueläke tarkoittavat ja mikä niiden rooli on omassa eläkeaikaisessa toimeentulossa. Lisäksi on hyvä ottaa selvää verotuksen vaikutuksesta eläkkeeseen ja siitä, onko oikeutettu esimerkiksi joihinkin Kelan etuuksiin.

– Näihin kysymyksiin löytyy helposti vastauksia. Eläketurvakeskus, työeläkeyhtiöt ja verohallinto ovat hyviä tiedonlähteitä. Eläkkeelle jääminen on niin iso elämänmuutos, että sitä kannattaa suunnitella etukäteen. Mitä selvempi kuva työntekijällä tai yrittäjällä on eläkkeen maksamisen ja hakemisen käytännöistä, sitä vahvemmin hän voi keskittyä uuden elämänvaiheen alkuun.

5 kysymystä, joita eläkeyhtiöistä kysytään eniten

Paljonko tulen saamaan eläkettä?

Suomalaisten keskimääräinen kuukausieläke oli vuonna 2020 1762 euroa. Joka kolmannen palkansaajan eläke jää alle 1 250 euron. Tulevaan eläkkeeseen vaikuttavat ennen kaikkea työuran pituus ja ansiot työuran varrella. Lisäksi muun muassa elinaikakerroin, opiskelu, mahdollinen työttömyys ja erilaiset ansiosidonnaiset sosiaalietuudet vaikuttavat eläkkeen määrään.

Tulevan eläkkeen määrä selviää omasta työeläkeyhtiöstä. Elossa vakuutetut työntekijät ja yrittäjät voivat helpoiten tarkistaa tulevat eläke-euronsa verkosta, osoitteessa www.elo.fi/elakepalvelu. Kun aika on kypsä, samassa verkkopalvelussa voi myös hakea vanhuuseläkettä ja hoitaa eläkeasiat, alusta loppuun saakka. Jos työeläke jää pieneksi, niin Kelan kansaneläkettä voi myös hakea samalla hakemuksella työeläkkeen kanssa.

Eläkkeestä maksettavan veron taso on hyvä selvittää etukäteen. Näin vältytään turhilta yllätyksiltä. Verottajan verkkosivuilta www.vero.fi löytyy laskuri, joka kertoo nettoeläkkeen määrän.

Milloin pääsen vanhuuseläkkeelle?

Jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä. Se nousee asteittain ylöspäin, eli nykyisten viisikymppisten eläkeikä on korkeampi kuin tänä vuonna eläkkeelle jäävien.

Vanhuuseläkkeelle voi jäädä täytettyään alimman eläkeiän. On hyvä huomata, että eläke voi alkaa vasta eläkeiän täyttämistä seuraavan kuun alusta, eli ei keskeltä kuukautta.

Jos henkilö on syntynyt esimerkiksi vuoden 1957 lokakuussa, voi hän jäädä eläkkeelle 63 vuoden 9 kuukauden iässä eli 1.8.2021 alkaen. Tänä vuonna 50 vuotta täyttävien eli vuonna 1971 syntyneiden alin eläkeikä on arvion mukaan 65 vuotta 10 kuukautta. Oman eläkeikänsä voi tarkistaa Elon verkkosivuilta osoitteesta www.elo.fi/elakeika.

Eläkkeelle ei kuitenkaan ole pakko jäädä heti alimmassa eläkeiässä. Mitä pidempään työelämässä jatkaa, sitä suuremmaksi eläkkeen määrä nousee. Eläkkeelle jäämistä suunnitellessa kannattaa aina pohtia, mikä on oikea eläköitymisen aika juuri omalla kohdalla. Jos virtaa riittää tai on muuten tunne, ettei kaipaa vielä eläkepäiviä, voi töitä jatkaa ja samalla kerryttää eläkettä ylimpään eläkeikään saakka.

Pitääkö minun irtisanoutua vai miten työsuhteeni päättyy?

Työsuhteen tulee päättyä ennen eläkkeelle jäämistä. Työntekijän tulee hoitaa irtisanoutuminen normaaleja irtisanomisaikoja noudattaen. Asiasta kannattaa puhua työnantajan kanssa hyvissä ajoin.

Työelämästä eläkkeelle siirtyminen kannattaa ajoittaa siten, että siirtyy suoraan töistä eläkkeelle. Jos eläkeikä tulee täyteen heinäkuussa ja työsuhde päättyy viimeistään heinäkuun lopussa, alkaa vanhuuseläkkeen nauttiminen seuraavan täyden kuukauden alusta alkaen, eli elokuusta eteenpäin.

Yrittäjien osalta asia toimii hieman eri tavalla, sillä vanhuuseläkkeen saaminen ei edellytä yritystoiminnan päättämistä. Yritystoiminta voikin jatkua aivan kuten ennenkin, YEL-vakuutus vain muuttuu vapaaehtoiseksi vanhuuseläkkeen myöntämisestä lähtien.

Mitä jos minulla on käyttämättömiä lomia, mitä niille tapahtuu?

Yleinen käytäntö työpaikoilla on, että työntekijä pitää lomansa ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Näin ei kuitenkaan ole mikään pakko toimia, vaan vanhuuseläkkeelle siirtymisen yhteydessä lomat voidaan myös maksaa rahana ulos, jolloin niistä karttuu eläkettä. Asiasta kannattaa keskustella työnantajan kanssa.

Loppuuko kaikki työnteko tähän? Vai voinko työskennellä vanhuuseläkkeen aikana?

Vanhuuseläkkeen rinnalla voi työskennellä vapaasti. Vanhuseläkettä nauttiva voi ansaita työllään minkälaista ansiota tahansa. Tämä koskee niin työntekijöitä kuin myös yrittäjiä.

Töiden jatkamisessa on kuitenkin hyvä huomioida muutama asia. Vaikka jatkaisi eläkkeen aikana töissä samalla työnantajalla kuin ennenkin, on nykyinen työsuhde päätettävä ennen eläkkeen alkamista. Työskentelyn jatkoa varten voidaan solmia uusi työsopimus uusin ehdoin.

Myös työskentelystä vanhuuseläkkeen aikana kertyy lisää eläkettä. Eläkkeen lisäkertymä tulee muistaa hakea maksuun, kun henkilö saavuttaa ylimmän eläkeiän. Eläkkeen lisäkertymä ei tule omalle tilille automaattisesti, vaan vanhuuseläkkeestä pitää laatia uusi hakemus.

On hyvä muistaa, että eläke, aivan kuten palkkakin on veronalaista ansiota. Verotuksessa eläke ja ansiotulot lasketaan yhteen, jolloin työssäkäynti nostaa käytännössä myös eläkkeen verotusta. Lisätietoja aiheesta saa verottajan verkkosivuilta www.vero.fi.



Faktat haltuun: Mitä ovat työeläke, kansaneläke ja takuueläke?

Eläkeaikainen toimeentulo voi koostua useammasta eläkkeen osasta. Eläkkeen rinnalla henkilö voi olla oikeutettu myös esimerkiksi Kelan asumistukeen.