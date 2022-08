50 Centille kultaseppämestari Tarkkasen uniikki riipus

Timanttien koko kasvaa: Vihkisormuksissa nyt vähintään karaatti timantteja 3.5.2022 06:30:00 EEST | Uutinen

Kultaseppämestari Mika Tarkkasen mukaan suuri on nyt kaunista, kun Amerikan malli rantautuu Suomen vihki- ja kihlasormusmarkkinoille. Aikaisemmin vihkisormukseen on sijoitettu 1.000 – 2.000 €, nyt siihen käytetään 4.000 – 10.000 €. Eikä tämä koske vain sormuksia: yksilöllisyyteen panostetaan ja koruissa on nyt näyttävyyttä, suuria kiviä ja bling-blingiä. Tämän vuoksi myös tapa ostaa koruja muuttuu.