50. Ruisrock toimii yhdenvertaisuuden ja ympäristön puolesta

Ruisrockin juhlavuotta vietetään teemoilla yhdenvertaisuus, parempi tulevaisuus, ilo ja onnellisuus. Juhlavuotenaan festivaali huolehtii muun muassa paremmasta saavutettavuudesta ja puhtaammasta ympäristöstä.

50. Ruisrock katsoo tulevaisuuteen. Festivaali haluaa edistää yhdenvertaisuutta, parantaa saavutettavuuttaan ja huolehtia siitä, että myös 100. Ruisrock voidaan juhlia luonnonkauniissa Ruissalossa.

Ruisrock mukana käynnistämässä uutta nuorten tapahtumaa

Nuorison aloitteesta aikanaan syntynyt Ruisrock on mukana mahdollistamassa parempaa tulevaisuutta nuorille myös jatkossa. Nuorisoyhdistys Projekti Radikaalin, Fingerroosin säätiön Me-talon ja Ruisrockin yhteistyössä käynnistämä Lähiöhäppeninki-tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa 11.5.2019 Turun Pansiossa. Noin kahdenkymmenen nuoren toteuttaman Lähiöhäppeningin tavoitteena oli lisätä nuorten välistä yhteisöllisyyttä yhdessä tekemisen keinoin.

“Tapahtuma oli iso menestys, mutta kävijämääriä isompi juttu oli se, että tapahtuma oli aidosti nuorilta nuorille, kommentoi Pansion Me-talon isäntä Miika Neulaniemi Fingerroosin säätiöstä.

Alueen saavutettavuutta kehitetään kokemusasiantuntijoiden kanssa

Ruisrock haluaa taata kaikille turvallisen ja tasapuolisen kohtelun, ja tapahtuman saavutettavuutta pyritään kehittämään vuosi vuodelta.

Saavutettavuuden kehittämistyö aloitettiin Ruisrockissa Turun Kynnys ry:n asiantuntijoiden avulla vuonna 2011, ja tänä vuonna festivaali kutsuu kokemusasiantuntijat Kuurojen Liitosta, Kuuloliitosta sekä Näkövammaisten liitosta tutustumaan tapahtumaan. Alueen saavutettavuuteen on tehty uusia parannuksia myös muun muassa tuomalla isoimpien anniskelualueiden yhteyteen madallettuja baaritiskejä.

Ruisrockin ja Suomen UNICEFin yhteistyö korostaa puhtaan veden merkitystä

Puhdas vesi kuuluu kaikille festivaalikävijöille, mutta maailmalla on vielä parantamisen varaa: likainen vesi tappaa enemmän lapsia kuin sodat.

Festivaali bajamajaolosuhteineen onkin luonteva hetki testata maailman koululaisten käyttöön suunniteltua hygieenistä ja vettä säästävää käsienpesuhanaa, eli Elefanttihanaa. Suomalais-ugandalaisena yhteistyönä kehitetyt Elefanttihanat tuo alueelle Suomen UNICEF.

Yhteistyöllä halutaan tavoittaa nuoria aikuisia ja päästä kertomaan heille puhtaan veden tärkeydestä.

”Ruisrock on meille hieno tilaisuus muistuttaa siitä, että lähes kaikissa maailman kriiseissä UNICEF vastaa puhtaan veden jakelusta – lahjoittajiemme tuella”, toteaa Suomen UNICEFin markkinointi- ja viestintäjohtaja Riikka Kämppi.



Rantalavan edustalla seilaa roskienkeräysvene, leirintäalueella Green Camping -mahdollisuus

Festivaalin aikana Rantalavan edustalla voi nähdä seilaamassa myös pintavesien puhdistukseen kehitetyn roskienkeräysveneen Roska-Roopen, jonka tuo alueelle Ruisrockin monivuotinen kumppani Pidä Saaristo Siistinä ry.

“Ruisrock on meille tärkeä ja luonteva yhteistyökumppani. Tapahtumassa pääsemme herättelemään uusia kohderyhmiä meren roskaantumisen ehkäisyyn ja tekemään konkreettista vesistöjen suojelutyötä siivoamalla rantoja festivaalin aikana”, kertoo PSS ry:n tiedottaja Veera Säilä. Vastavuoroisesti Ruisrock osallistuu vuosittain PSS ry:n Siisti Biitsi -siivoustalkoisiin.



Ympäristöteema näkyy myös festivaalialueen ulkopuolella, kun Artukainen Camping -leirintäalueelle tehdään erillinen Green Camping -alue, jossa ohjeiden mukaan jätteensä lajitelleet saavat takaisin osan leirintäalueen paikkamaksustaan. Festivaalin kierrätystoimia kehitetään jatkuvasti, ja suunnitteilla on esimerkiksi nostaa tulevien vuosien aikana uusiokäytettävän materiaalin osuutta festivaalilla syntyvästä kierrätysjätteestä neljännesosasta kolmannekseen.

Tarkemmat tiedot festivaalin yhteistyöprojekteista, arvoista ja käytännön toimista arvojen edistämiseksi on nähtävillä tapahtuman verkkosivuilla. Tutustu myös saavutettavuuslupaukseemme.





50. Ruisrock, 5.–7.7.2019, Ruissalo

PE 5.7.

Ellie Goulding (UK), Beatrice Eli (SE), Brockhampton (US), JPEGMAFIA (US), Diplo (US), Future (US), Rita Ora (UK), Alma, Elastinen, Cavallini & Shrty, D.R.E.A.M.G.I.R.L.S., Elias Gould, Evelina, Gettomasa, Huora, Ibe, Ida Paul & Kalle Lindroth, Katakombi Supershow, Lac Belot, Malka, Pastoripike, Pikku G, Reino Nordin, Rosita Luu, Sini Yasemin, Vaxinator, Vilma Alina, Anne Lainto & Ida Karimaa (YleX)

LA 6.7.

Dimitri Vegas & Like Mike (BE/GR), Empire of the Sun (AU), Lil Halima (NO), Lil Skies (US), Lykke Li (SE), 1975 (UK), JVG, Ville Valo & Agents, Robin Packalen, ABREU, Anna Puu, Chisu, Ellinoora, Gasellit, Olavi Uusivirta, Pauliina Kokkonen, Pyhimys, Ruusut, Vesala, Vesta, Adi L Hasla, Adikia, Aste, Coochilla, Ellips, Jesse Markin, Maustetytöt, Melo, Nicole Willis & Banda Palomita, Pää Kii, SOFA, STEREO, Tavastian Lauantaidisko & All Stars Ystävät, Anne Lainto & Ida Karimaa (YleX)

SU 7.7.

Travis Scott (US), Bad Bunny (PR), Doja Cat (US), J Balvin (CO), Marina (UK), MØ (DK), Nilüfer Yanya (UK), Sigrid (NO), Troye Sivan (AU), Apulanta, J. Karjalainen, Pariisin Kevät, Pyhimys & Saimaa, Sanni, Aavikko, Cledos, costee, Etta, jori sjöroos, Kalpeat Varjot, Lukas Leon, New Ro, The Holy, Yona & Lumos, Younghearted, Anne Lainto & Ida Karimaa (YleX)