50-vuotias Espoo lahjoittaa 50 000 euroa ukrainalaisten tueksi

”Tässä maailmantilanteessa on selvää, että haluamme kohdistaa lahjoituksen nimenomaan ukrainalaisten lasten ja nuorten auttamiseksi”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa.

”Vaikka me juhlimme tänä vuonna, on meillä kuitenkin jatkuvasti mielessä myös se, että toisaalla tilanne on katastrofaalinen. Koemme, että kaupungin tehtävä on kantaa vastuuta yhteiskunnasta myös globaalimmalla tasolla, siksi haluamme auttaa heitä, joilla on nyt todella haastava tilanne”, täydentää valtuuston puheenjohtaja Jarno Limnéll.

Tukea koululaisille Kryvyi Rihin kaupungin sekä kumppanien kanssa

Kaupungin lahjoitus suunnataan koulutus- ja varhaiskasvatusyhteistyöhön. Kumppanikaupungiksi on valikoitumassa Kryvyi Rihin kaupunki.

”Olemme keskustelleet yhteistyön käynnistämisestä Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrovan kanssa. Hän on kertonut Kryvyi Rihin kaupungin soveltuvan erinomaisesti Espoon kumppaniksi. Kaupunki on noin 600 000 asukkaan kaupunki ja uskomme, että meillä on hyvin paljon yhteistä ymmärrystä ja opittavaa”, kaupunginjohtaja Mäkelä kuvaa.

Tavoitteena on suunnata tuki koululaisten etäopiskelumahdollisuuksien parantamiseen. Neuvottelut yhteistyökumppanien kanssa ovat parhaillaan käynnissä. Alustavasti hankkeesta ovat kiinnostuneet esimerkiksi Aalto-yliopisto, Otava sekä Microsoft.

”Espoo on Suomen johtava kasvatuksen ja koulutuksen kaupunki, joten meillä on paljon annettavaa tähän yhteistyöhön. Suomalainen koulutusjärjestelmä tähtää muun muassa siihen, että lapsista ja nuorista kasvaa aikuisia, jotka osaavat ajatella kriittisesti sekä soveltaa tietoa ja osaamistaan niin itsensä kuin muiden hyväksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi ja tästä kaikesta on apua erityisesti Ukrainan jälleenrakentamisessa”, toteaa Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho.

Ukrainasta tulleita autetaan myös Espoossa

Sodan myötä ukrainalaisia on saapunut paljon myös Espooseen. Leppävaarassa toimii Espoon kaupungin Help Center, josta saa neuvontaa ja ohjausta viranomaisasioissa, esimerkiksi sosiaalipalveluista, koulunkäynnistä, asumisesta ja työllistymisestä. Help Centeriä tekevät yhdessä Espoon kaupunki, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Uudenmaan piiri, Luona Oy ja Suomen Punainen Risti.

Espoossa toimii myös muita avustuspisteitä eri puolella kaupunkia. Näistä pisteistä ukrainalaiset voivat hakea ruoka-apua ja sosiaalista tukea.

”Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys Ukrainasta sotaa paenneiden auttamisessa. On ollut todella sydäntä lämmittävää, että espoolaiset ovat olleet aktiivisia ja lähteneet toimimaan”, kaupunginjohtaja Mäkelä kiittää.

”Tänään 24. elokuuta vietetään Ukrainan kansallispäivää. Tämän yhteisen hankkeen myötä toivotamme koko Espoon kaupungin ja yhteisön puolesta hyvää kansallispäivää ukrainalaisille”, Limnéll, Mäkelä ja Rinta-aho toivottavat.