50 vuotta Antti Tuurin esikoisteoksesta - Elämä on yhä ihanaa Pohjanmaalla

Kirjailija Antti Tuuri julkaisi esikoisteoksensa Asioiden suhteet ja Lauantaina illalla vuonna 1971. Nyt 50 vuotta myöhemmin hänen teoksiaan on myyty 1,2 miljoonaa kappaletta ja niitä on käännetty 25 kielelle.

Antti Tuuri on yksi Suomen arvostetuimpia ja tuotteliaimpia kirjailijoita. Hän on kirjoittanut mm. romaaneja, novelleja, näytelmiä, elokuva- ja tv-käsikirjoituksia sekä kuunnelmia. Erityisesti Antti Tuuri tunnetaan Etelä-Pohjanmaata sekä siirtolaisuutta kuvaavista teoksistaan. Tuurin myydyimpiä kirjoja ovat Ameriikan raitti, Lakeuden kutsu, Talvisota, Rukajärven tiellä ja Pohjanmaa, joista kaikista on tehty myös elokuvaversiot.

Torstaina 15.4. Antti Tuurilta ilmestyy uutuuskirja Elämä on ihanaa Pohjanmaalla. Kirjassa on kirjoituksia kuudelta vuosikymmeneltä, ja Tuuri avaa siinä pitkän kirjailijauransa aikana syntyneitä näkemyksiä maailman menosta ja asioiden hoitamisesta meillä ja muualla. Ne ovat henkilökohtaisia kannanottoja ajankohtaisiin tapahtumiin, mutta sisältävät aina myös yleisiä ajatuksia ihmisenä olemisesta ja muisteluksia matkan varrelta.

− Olen julkaissut viisikymmentä vuotta kirjoja, joista monet kertovat Pohjanmaasta. Se on ollut minulle loputon aarrearkku. Ja vieläkin voin sanoa: Elämä on ihanaa Pohjanmaalla, kertoo Antti Tuuri.

− Harvaa kirjailijaa tohtii kutsua klassikoksi jo, kun tämä on aktiivisen luomistyönsä huipulla, mutta Antti Tuurin kohdalla asiasta ei ole epäilyksen häivää. Viiden vuosikymmenen huikea kirjallinen ura on tehnyt hänen lakonisesta, salavihkaisen humoristisesta tyylistään, ’tuurimaisuudesta’, jo itsessään kirjallisen käsitteen. Antti Tuurin kirjat todistavat, ettei isoista asioista tarvitse puhua isoin sanoin. Tarkkojen rivien välistä ja takaa aukeaa elämä ja maailma kaikessa syvyydessään - niin vakavuudessaan kuin komiikassaankin, sanoo Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper.

