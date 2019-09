500 000 NAISTA KOSKETTAVA PCOS-TEEMAVIIKKO ALKOI TÄNÄÄN – Teemaviikko järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry (ent. Endometrioosiyhdistys) järjestää valtakunnallisen PCOS-viikon 9.-15.9.2019. Teemaviikko on osa maailmanlaajuista kampanjaa ja järjestetään nyt ensimmäistä kertaa myös Suomessa. Teemaviikon tavoitteena on kannustaa puhumaan avoimesti ja rohkeasti gynekologisesta oireyhtymästä ja siihen liittyvistä oireista sekä tuoda näkyväksi sitä, miten suurta joukkoa PCOS koskettaa. Teemaviikolla keskitytään jakamaan tietoa PCOS:stä, jotta yhä useampi osaisi hakeutua ajoissa hoitoon ja saisi PCOS:ään liittyvät oireet hallintaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

PCOS eli Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä on naisten tavallisin hormonihäiriö, josta kärsii jonkinasteisena jopa noin puoli miljoona suomalaisnaista. PCOS aiheuttaa häiriöitä kuukautiskiertoon. Oireistoon voi liittyä myös miestyyppistä liikakarvoitusta sekä painon kertymistä erityisesti keskivartalon alueelle. PCOS on myös yksi yleisimmistä lapsettomuuden syistä. PCOS-potilailla riski rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin on kohonnut ja riski sairastua tyypin 2 diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään on kaksin- tai kolminkertainen. Myös riski sairastua sepelvaltimotautiin ja sydän- ja verisuonisairausiin on kohonnut. PCOS vaikuttaa ihmisten elämään hyvin kokonaisvaltaisesti ja PCOS:ään on viime aikoina havaittu liittyvän myös mielenterveydellisiä ongelmia.

Vuoden 2019 alussa entisen Endometrioosiyhdistyksen toiminta laajentui ja samalla nimi vaihtui Korento ry:ksi. Toimimme nyt aiempien endometrioosin ja adenomyoosin lisäksi myös PCOS:n ja vulvodynian potilasjärjestönä ja edustamme 900 000 gynekologisen sairauden tai oireyhtymän kanssa elävää naista Suomessa.

PCOS-viikon aikana Korento ry järjestää useita tapahtumia, joiden kautta voi saada tietoa PCOS:stä, vertaistukea toisilta PCOS:n kanssa eläviltä sekä eväitä omaan jaksamiseen. Tarjolla on mm. asiantuntijoiden kaikille avoimia yleisöluentoja, aluetapahtumia sekä vertaistukiryhmien tapaamisia. Teemaviikon tavoitteena on myös tehdä PCOS näkyväksi sosiaalisessa mediassa. PCOS:n tunnusväri on maailmanlaajuisesti turkoosi ja PCOS-viikko käynnistyykin Pukeudu turkoosiin -päivällä.

Korento ry tarjoaa median käyttöön teemaviikon aikana tarinoita, haastateltavia; kokemuspuhujia sekä asiantuntijoita.