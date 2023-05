60 vuotta sitten: Ensimmäinen autolautta Suomen ja Saksan välille

Tulli epäilee 2 miljoonan euron törkeää veropetosta savukkeiden laittomassa maahantuonnissa 10.5.2023 07:50:00 EEST | Tiedote

Tulli on tutkinut yhdessä Viron vero- ja tullilaitoksen kanssa savukkeiden laittomaan maahantuontiin liittyvää rikoskokonaisuutta. Virosta ja Latviasta on tuotu kaupallisen rahtiliikenteen avulla Suomeen levitykseen huomattavan suuri määrä savukkeita. Vältettyjen verojen määrä Suomessa on noin kaksi miljoonaa euroa.