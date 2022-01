60 vuotta täyttävän Sami Saaren elämäkerta on selviytymistarina

Laura Parkon kirja Ainutkertainen Sami Saari julkaistaan 20.1.2022. Sami Saari täyttää 21. tammikuuta 60 vuotta.

Ainutkertainen Sami Saari on vauhdikas elämäkerta pienestä, kiharapäisestä tamperelaispojasta, josta kasvoi sointu soinnulta yksi Suomen tunnetuimmista soultaitureista. Nuori Sami Saari lähtee ystävänsä Aki Sirkesalon vanavedessä Helsinkiin luomaan uraa muusikkona. Elämään astuu uusia ystäviä ja muusikoita – sekä kauniita naisia. Aktiivinen ja herkästi rakastuva mies vie kyydissään vauhdikkaalle keikkareissulle halki Suomen.

Sami kertoo iloista, ihmissuhteista, onnistumisista ja syvistäkin murheen karikoista. Yksi suurimmista käännekohdista oli Akin kuolema tsunamissa vuonna 2004, mikä aloitti niin Samin elämässä kuin hänen urallaan pitkän synkän kauden. Siitä selvittyään Sami on ollut onnellinen mies.

Musiikki on kirjassa koko ajan läsnä. Samin tarina käy läpi koko Suomi-soulin nousun, kulta-ajan, laskun ja nykyhetken. Kuka tutut laulut on tehnyt, mitä tarinoita niiden takana on? Millaista Suomessa on tehdä soulmusiikkia, kun täkäläiseen sielunmaisemaan tuntuu istuvan melankolisempi musiikki?



Kuulemme matkalaukullisen muistoja Samin elämää koskettaneilta ihmisiltä, bändikavereilta ja musiikkialan tunnetuilta henkilöiltä.



Sami Saari on tehnyt musiikkia vuodesta 1975, julkaissut kahdeksan sooloalbumia sekä esiintynyt useiden artistien kanssa. Tällä hetkellä hän tekee aktiivisesti musiikkia muun muassa Jazzpojat-orkesterinsa kanssa.



Laura Parkko (s. 1978) on kouvolalainen päätoimittaja ja viestinnän ammattilainen, jonka elämään musiikki on kuulunut jo lapsesta asti.

Laura Parkko: Ainutkertainen Sami Saari (Docendo 2022), sidottu, 239 sivua.

Sami Saari saapuu Suomeen ja on median haastateltavissa 17.–21.1. kirjaansa liittyen.

