Hyvinkään kaupungin osavuosikatsauksen mukaan talous toteutuu suunnitellun hyvänä ja mahdollistaa tulevat investoinnit

Vaikka toiminnan nettomenot ovatkin suunniteltua suuremmat, erityisesti viime vuodelta periytyvät verotulot ovat myös suunniteltua suuremmat ja näin ollen talous toteutuu kokonaisuutena suunniteltua parempana.

Toiminnan nettomenojen kasvun taustalla on erityisesti viime vuodesta pienentyneet tuotot, sillä viime vuonna maan myyntivoitot toteutuivat poikkeuksellisen suurina ja kuluvana vuonna on palattu normaalitasolle. Myös työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ovat lisänneet kustannuksia jopa viime vuonna arvioituakin enemmän.

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan 2,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana ja samoin tilikauden ylijäämän. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tilikauden ylijäämäksi on osavuosikatsausvaiheessa arvioitu 21,9 milj. euroa.

”Hyvä taloudellinen tulos on iloinen asia ja antaa mahdollisuuksia kaupungin kehittämiselle jatkossakin. On hienoa, että kaupungin vetovoima ja elinvoiman hyväksi tehty pitkäjänteinen työ näkyy verotuottojen kehityksessä. Verotulopohjasta huolehtiminen on yhtä tärkeämpää, kun kuntien taloustilanne muuttuu vuoden vaihteessa merkittävästi heikommaksi. Myös toiminnan menojen kasvun hillintä on kriittisen tärkeää jatkossakin, mutta erittäin tärkeää on myös pohtia, miten elinvoimaa voidaan kehittää vetovoimaisesti ja tuottavasti sekä Pelikirja 2.0 mukaisesti”, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen iloitsee.

Investointiosan arvioidaan toteutuvan 5,7 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, sillä esimerkiksi Paavolatalon uuden päiväkodin ja liikuntasalin sekä Hangonsillan alueen uuden päiväkodin ja koulun rakentaminen painottuvat ensi vuodelle ja sitä seuraavalle vuodelle.

Toiminnan ja investointien rahavirraksi arvioidaan 11,7 milj. euroa ja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään kuluvan vuoden aikana 17,7 milj. euroa. Kaupungin vahva kassa mahdollistaa sen, että pitkäaikaista uutta lainaa ei arvioida nostettavan vuonna 2023 ja näin ollen kaupungin lainakannan arvioidaan laskevan noin 90 milj. euroon.

”Kaupungin rahoitusasema paranee ja hyvä niin: on hyvä, että kaupungin alentunut lainakanta mahdollistaa seuraaville viidelle vuodelle suunnitellut investoinnit, joiden toteuttaminen puolestaan vahvistaa kaupungin taloudellistakin suorituskykyä pitkällä aikavälillä”, talousjohtaja Markus Peevo arvioi.

Osavuosikatsauksessa arvioidaan myös kaupunkistrategian toteutumista ja toiminnalle asetetut tavoitteet näyttävät katsauksen mukaan toteutuvan varsin hyvin.

”Kaupungin pitkäjänteinen kehittyminen valtuuston päättämän strategian mukaisesti on jopa tärkeämpää kuin strategian laadintahetkellä. Väestökehitys, yleinen taloustilanne ja kuntien eriytymiskehitys tuottavat koko ajan suuremman kannusteen onnistua Pelikirjan kärkihankkeiden toteuttamisessa”, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen toteaa.

Kaupungin vision mukaisesti Hyvinkää on elinvoimainen elämyskaupunki.

Lisätietoja



Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja, p. 040 673 2001



Markus Peevo, talousjohtaja, p. 040 155 4228

Osavuosikatsauksen voit lukea täältä

hyvinkään kaupunki - Osavuosikatsaus ll/2019 (hyvinkaa.fi)