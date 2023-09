HJK:n vahva kotimaisuusaste lämmittää pääomistaja Olli-Pekka Lyytikäistä

HJK TV sai vuosittaiseen syyshaastatteluunsa jälleen HJK Oy:n puheenjohtajan Olli-Pekka Lyytikäisen. Kävimme keskustelua muun muassa Klubin vakaasta taloudesta, tulevaisuuden tavoitteista sekä Klubin vahvasta kotimaisuusasteesta tällä kaudella.

– Kyllä se (omien kasvattien ja suomalaisten määrä) ilahduttaa! Toivoisin, että meillä olisi erittäin hyviä ulkomaalaispelaajia niillä resursseilla, joita meillä on käytettävissä. Mutta ensisijaisesti tietysti on hienoa, että on kotimaisia pelaajia ja vielä omia kasvatteja. Joukkueen tämänvuotinen rakenne on tässä suhteessa erittäin hyvä.

– Se, että ollaan saatu kehitettyä Casper Terhon ja Santeri Väänäsen kaltaisia pelaajia omista junioreista maailmalle, ja Matti Peltola on varmaan seuraava, niin kyllä mä hirvittävän onnellinen olen joka kerta, kun näen Masan HJK:n paidassa kentällä. Ja todennäköisesti olen yhtä onnellinen, kun näen hänet jonkin eurooppalaisen pääsarjan joukkueessa – todennäköisesti jo ensi vuonna. Ja odotan tietysti sitä seuraavaa “Masaa”, joka pysytytään tuomaan edustusjoukkueeseen.

HJK on tehnyt viime vuosina hyvää taloudellista tulosta.

– Ajattelen niin, että HJK:n linja ei ole panostaa kertarysäyksiä esimerkiksi edustusjoukkueeseen. Meillä on tietty strategia, joka on pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen, johon liittyy esimerkiksi pelaajabudjetin kohtuullinen nostaminen vuodesta toiseen niin pitkään kuin se on mahdollista.

– Ja toisaalta on selvää, että vaikka me sijoitettaisiin puoli miljoonaa kerralla lisää pelaajapalkkoihin, se ei juurikaan nostaisi meitä ruokintaketjussa, jossa pelaajat viedään ensin isoihin, sitten keskikokoisiin maihin ja sitten tänne ketjun loppupäähän.

– Ensisijainen tavoite on investoida ja kehittää HJK:n omaa akatemiaa ja niitä pelaajia, joita tänne meidän varoilla saadaan, tarjota heille yhä parempia olosuhteita ja parempaa valmennusta. Eli investoidaan varoja niihin, kuten tuoreimpana esimerkkinä Pajamäen kentän olosuhteisiin, jotta akatemialla on paremmat olosuhteet. Ja haluamme varmistaa, että olemme vähintäänkin erittäin kilpailukykyisiä voittamaan jatkuvasti Veikkausliiga ja samalla nostetaan todennäköisyyksiä, että pääsemme lohkovaiheisiin Euroopassa. Ja edelleen, että lohkoissa pärjättäisiin vähän paremmin.

– Ihan vielä en uskalla unelmoida siitä, että mentäisiin lohkoissa kovin pitkälle, vaikkapa loppuotteluihin saakka. Siellä on kuitenkin… kun ajatellaan, että joku Eintracht Frankfurt on samassa lohkossa, niin ollaan me vielä vähän eri sarjassa. Mutta sen olemme osoittaneet, että kotikentällä me voidaan kaataa kenet hyvänsä. Vieraissa voi olla vähän vaikeampaa. Pieni haave on se, että oltaisiin lyömättömiä kotikentällä.

Lyytikäinen paljasti haastattelussa myös Bolt Arenan “vaarallisimman” istumapaikan. Koko haastattelu löytyy HJK TV:n Youtube-kanavalta.