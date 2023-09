UKKO.fi ja Helsinki Seagulls aloittavat yhteistyön Korisliiga kaudella 2023-2024

“Aivan mahtavaa, että saamme tulevalle Korisliiga-kaudelle yhteistyökumppaniksemme kotimaisen yrittäjyysalan suurimman ja tunnetuimman toimijan. Uskon, että yhteistyömme tuo paljon hyötyä ja iloa molemmille osapuolille. Freelance-yrittäjyys ja keikkatyöt ovat tyypillisiä työskentelymuotoja urheiluseuroissa ja -tapahtumissa ja näin ollen yhteistyö UKKO.fi:n kanssa on meille luontevaa”, Seagullsin toimitusjohtaja Milla Valjus iloitsee yhteistyön alkamisesta.

“Olemme todella innoissamme yhteistyöstä Helsingin Seagullsin kanssa. Energisen ja ketterän joukkueen tukeminen on varsin luontevaa meille ja jaamme saman ajatusmaailman. Urheilun ja joukkueen ympärillä pyörii joukko pienyrittäjiä, sillä pelkästään joukkueen arjessa ja ottelutapahtumien parissa monet ammattilaiset työskentelevät kevyt- ja freelanceyrittäjinä. Jotta he voivat keskittyä omaan intohimoonsa, meidän intohimo puolestaan on yrittäjyys ja sen tekeminen helpoksi mahdollisimman monelle”, sanoo UKKO.fi markkinointijohtaja Miko Paassilta.

Monet urheilijat ovat aktiivivuosiensa jälkeen jatkaneet työtä rakkaan lajinsa parissa yrittäjänä. UKKO.fi haluaa madaltaa kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseen ja mahdollistaa mahdollisimman monelle oman näköisen työn yrittäjänä.

UKKO.fi tarjoaa työkalut pienen yrityksen pyörittämiseen

UKKO.fi on laajentanut tuotevalikoimaansa vastaamaan kaikkia itsenäisen yrittäjän laskutus- ja kirjanpitopalveluita, ja palvelu kattaa nyt ainoana toimijana Suomessa eri yritystoiminnan muodot kevytyrittäjyydestä toiminimi- ja osakeyhtiöihin. UKKO.fi on yli kymmenen vuotisen toimintansa aikana kasvanut Suomen merkittävimmäksi itsenäisten yrittäjien palveluksi ja UKKO.fi:n palveluita käyttää yli 160 000 itsenäistä yrittäjää.

