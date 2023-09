Kalat on lopetettava heti myös kalastustapahtumissa

Erilaisia kalastustapahtumia ja -kilpailuja järjestetään jälleen aktiivisesti korona-ajan jälkeen. Eläinsuojelulaki edellyttää jokaista lopettamaan saaliskalat mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti pyynnin jälkeen, vaikka sitä ei kilpailusäännöissä erikseen mainittaisi. Lain noudattamista tulisi kuitenkin kilpailusäännöissäkin vaatia, ei vain suositella. Velvoite kalojen nopeasta ja kivuttomasta lopettamisesta on kirjattu myös 1.1.2024 voimaan tulevaan kalastuslain uuteen pykälään.

Eläinsuojelulain 2 §:n mukaisesti lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. Edelleen lain 32 §:n mukaisesti eläin on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla.

”Vaatimus on yksiselitteinen ja tarkoittaa, että jos kalat jätetään kuolemaan tukehtumalla, rikotaan eläinsuojelulakia. Tutkittu tieto myös osoittaa, että kalat kykenevät aistimaan kipua, pyrkivät välttämään sitä ja osoittavat kipukäyttäytymistä”, toteavat läänineläinlääkärit Karoliina Hämäläinen ja Hanna Rintala.

Poliisi käsittelee kokoontumislain mukaisesti ilmoitukset yleisötilaisuuksista, ja niitä koskevissa päätöksissään edellyttää tapahtumajärjestäjää huolehtimaan lain noudattamisesta tilaisuudessa. Poliisihallituksen ohjauskirjeen 4.2.2020 mukaisesti kilpailun järjestäjän tulee varmistaa, että tilaisuuteen osallistujat tietävät kalojen asianmukaiset lopetustavat ja myös toimivat niiden mukaisesti.

Lopettamisvelvollisuudesta tulee 1.1.2024 kirjaus myös kalastuslakiin, jonka uuden 58 a §:n mukaisesti saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Vaatimus koskee myös kalastustapahtumia. Lopetusvelvollisuudesta on säädetty poikkeuksia kolmessa tapauksessa: 1) kerralla saatavan saalismäärä on suuri, 2) saalista säilytetään sumpussa tai vastaavassa tai 3) olosuhteet vaikeuttavat lopetusta.

Kerralla saatavalla suurella saalismäärällä tarkoitetaan esimerkiksi trooli- tai nuottakalastusta, ja vaikeilla olosuhteilla esimerkiksi kovaa tuulta ja merenkäyntiä, joka edellyttää siirtymistä suojaisemmalle vesialueelle, satamaan tai maihin ennen kalojen lopetusta. Sumpussa tai vastaavassa on oltava niin suuri vesimäärä tai veden on vaihduttava, jotta se ei aiheuta kaloille hidasta tukehtumista.

Kala tulee heti tainnuttaa esimerkiksi lujalla lyönnillä päähän, minkä jälkeen siitä lasketaan veri. Kala voidaan lopettaa myös muulla sopivalla menetelmällä. Esimerkiksi hyvin pienikokoisella kalalla voi riittää myös luja isku päähän tai niskan murtaminen joko käsin vääntämällä päätä ylöspäin tai saksien tai puukon avulla.

Lisätietoja

läänineläinlääkäri Hanna Rintala, p. 0295 016 810

läänineläinlääkäri Karoliina Hämäläinen, p. 0295 018 197

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto