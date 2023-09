Pelastusharjoitus Kuparivuoren maantietunnelissa 5.10.2023

Kirjalansalmen sillalle tulossa lisää liikennerajoituksia 22.9.2023 12:04:46 EEST | Tiedote

Kirjalansalmen sillan kuntoa seurataan jatkuvasti ja sillalle on tehty tarkastuksia kesä-, elo- ja syyskuussa. Sillan kunto on heikentynyt oletettua nopeammin ja raskaan liikenteen aiheuttamia kuormituksia sillalla on tarpeen vähentää. Lisärajoitukseksi suunnitellaan raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuvaa ratkaisua. Sen tarkempaa toteutustapaa selvitetään parhaillaan. Arvion mukaan järjestelyt voidaan ottaa käyttöön joulukuun loppuun mennessä. Mikäli sillan kunto edellyttää tätä nopeampia rajoitustoimia, sillalle joudutaan asettamaan painorajoitus päiväaikaan ja yöaikaan liikenne muutetaan yksisuuntaiseksi. Sillalla on turvallista liikennöidä. Rajoitukset on asetettu, jotta sillalla liikennöinti on turvallista.