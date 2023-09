Syksyn suosituimmat kaupunki- ja rantakohteet

Koulujen syyslomaviikkoja alettiin varata jo alkukesästä, ja suosituimpiin kohteisiin paikat onkin jo myyty loppuun. Apollomatkojen valikoiman selkeä syyssuosikki on Kreikka, mutta myös Kanariansaaret kiinnostavat syyslomalaisia.

- Gran Canaria on talvikuukausina monen lapsiperheen suosikki hyvän hotellivalikoiman, monipuolisten aktiviteettien sekä ennen kaikkea aurinkoisen sään ansiosta. Ei siis ole lainkaan sattumaa, että avasimme juuri Gran Canarialle uusimman Mondo Family -hotellimme, Maspalomas Resort by Dunasin, kertoo Apollomatkojen PR-vastaava Satu Kontulainen.

Syksy- ja talvi ovat myös treenilomien kuuminta sesonkiaikaa, mikä näkyy selvästi myös myyntiluvuissa. Apollomatkojen valikoimasta löytyy treenilomaa suunnitteleville useita Apollo Sports -hotelleja sekä erilaisia ohjattuja treeniviikkoja.

Uusia suosikkeja

Syksyyn kuuluvat myös kaupunkilomat - tämän syksyn suosikkeja ovat Nizza, Krakova, Praha sekä Barcelonassa. Apollomatkoilla nähdään myös pientä muutosta kaupunkilomien trendeissä. Viime vuonna New York palasi kahden vuoden jälkeen kaupunkilomien ykköseksi, mutta tänä vuonna se saa tyytyä 16. sijaan. Vuoden 2023 nousija on ollut Ateena.

- Harva yhdistää Kreikan kaupunkilomiin, joten on hauska nähdä Ateenan kysynnän kasvavan. Kaupungista löytyvät kaikki täydellisen kaupunkiloman ainekset, silti monelle se on vielä melko tuntematon ja tutkimisen arvoinen kohde. Jos Ateena ei vielä ole bucket-listallasi, nyt on aika lisätä se sinne, Kontulainen sanoo.