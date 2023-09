Työttömyys jatkaa kasvua Pohjois-Pohjanmaalla

Koulujen alkaminen näkyy säännöllisesti työttömien laskuna loppukesästä ja alkusyksystä. Isossa kuvassa työttömien ja lomautettujen määrän odotetaan kasvavan, koska monilla aloilla suhdanne- ja kysyntänäkymät ovat heikot. Rakentaminen - erityisesti asuntorakentaminen - on ajautunut suuriin vaikeuksiin. Suurissa rakennusalojen ammattiryhmissä oli elokuussa työttömiä selvästi enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana (erityisesti kirvesmiehet, talonrakentajat, putkiasentajat). Moni heistä on määräaikaisesti lomautettuna.

Maakunnan työttömyysaste oli elokuun lopussa 10,4 % ja koko maassa se oli 9,4 %. Maakunnan sisällä alhaisin työttömyysaste oli Ylivieskan seutukunnassa (7,5 %). Kunnittain vertailtuna alhaisin työttömyysaste oli Limingassa (5,5 %) ja korkein Pudasjärvellä (14 %). Oulussa työttömyysaste oli 12,1 %. Suhteellisesti työttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta eniten Pyhännällä (+122 %) ja Lumijoella (+84 %).

Elokuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella oli avoinna 7 800 työpaikkaa, joista uusia avoimia työpaikkoja oli 4 300. Uusien työpaikkojen määrä jatkoi laskua lähes kaikissa ammattiryhmissä vuoden takaiseen verrattuna (-26,1 %). Määrällisesti uusia työpaikkoja oli eniten avoinna palvelu- ja myyntityöntekijöille (mm. myyjät, lähihoitajat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (mm. rakennustyöntekijät, hitsaajat ja kaasuleikkaajat, moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat, talonrakentajat).

Vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli elokuussa 7 150, mikä oli reilu 800 (+12,8 %) enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut kaikissa seutukunnissa. Heinäkuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrässä ei tapahtunut suurta muutosta. Yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä on pysynyt pitkään samalla tasolla ja elokuun lopussa heitä oli 3 500.

Työttömyys on lisääntynyt suhteellisesti eniten 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä ja kasvua vuoden takaiseen oli 26,4 %. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli elokuun lopussa 2 800, mikä on 240 työtöntä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 11 500 ja naisia 8 300. Vuoden 2022 elokuusta miesten työttömyys on kasvanut 16,9 % ja naisten 7,2 %.

Maakunnan aktivointiaste oli elokuussa 26,7 % ja kaikkiaan 7 200 henkilöä oli mukana työllistymistä edistävissä TE-palveluissa. Kaikista palveluissa olleista henkilöistä 37,7 % oli koulutuksessa: työvoimakoulutuk-sessa oli mukana 1 400 opiskelijaa ja omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 1 300 henkilöä. Elokuussa työllistettyjen määrä kasvoi suhteellisesti eniten vuoden takaiseen verrattuna.