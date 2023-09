Saharan autiomaa oli muinoin vehreä, uusi tutkimus paljastaa miksi ja milloin

Uraauurtava suomalainen geenitutkimus alkaa etsiä sairauksien etenemisen syitä 25.9.2023 17:00:00 EEST | Tiedote

FinnGen-tutkimushanke on onnistunut päätavoitteessaan ja tuottanut genomitietoa puolesta miljoonasta suomalaisesta. Hankkeessa on selvitetty tähän mennessä tuhansien eri sairauksien geenitaustaa väestössämme. Tutkimuksen seuraavana kunnianhimoisena tavoitteena on selvittää, miten geenit vaikuttavat sairauksien etenemiseen ja ennusteeseen. Tätä varten on saatu uusi, yli 50 miljoonan euron rahoitus.