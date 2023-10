Influenssa- ja koronarokotuksien ajanvaraukset avautuvat Pirkanmaalla 11.10.

Influenssarokotuksia annetaan aikuisille Pirkanmaan hyvinvointialueella ajanvarauksella sosiaali- ja terveysasemilla maanantaista 30.10.2023 alkaen. Influenssarokotuksen yhteydessä koronan riskiryhmiin kuuluvilla on mahdollista saada myös koronan tehosterokote.

Raskaana olevat naiset ja alle kouluikäiset lapset saavat influenssarokotteen neuvolassa. Maksuttomaan rokotukseen oikeutetut koululaiset ja opiskelijat rokotetaan ensisijaisesti koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa. Neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa influenssarokotukset alkavat marraskuussa. Rokotteen voi saada vastaanottokäynnin yhteydessä tai ajanvarauksella. Lisäksi voidaan järjestää rokotuspäiviä. Kouluissa ja oppilaitoksissa terveydenhoitaja viestittää erikseen rokotusasioista.

Kotihoidon asiakkaat saavat rokotteet kotihoidon kautta. Ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalveluissa rokotukset aloitetaan marraskuussa.

Ketkä saavat maksuttoman influenssarokotuksen?

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:

raskaana olevat

kaikki 65 vuotta täyttäneet

alle 7-vuotiaat lapset

varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, joka osallistuu potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon.

Lisäksi maksuttoman influenssarokotteen saavat henkilöt, jotka työnsä tai muiden olosuhteiden takia ovat suuressa vaarassa saada lintuinfluenssatartunnan, muun muassa turkistarhoilla tai siipikarjan parissa työskentelevät.

Keille tarjotaan nyt koronan tehosterokotetta?

Koronarokotteen syystalven tehosteannoksia tarjotaan influenssarokotusten yhteydessä 65 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville sekä 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille.

Rokotuspaikat ja ajanvaraus asuinpaikkakunnittain

Rokotusaika varataan omalle sosiaali- ja terveysasemalle tai omaan neuvolaan asuinpaikkakunnan ohjeiden mukaisesti 11.10.2023 kello 12 alkaen. Verkkoajanvaraukseen pääsee osoitteesta pirha.fi/sahkoinen-asiointi.



Osalla paikkakunnista on varattavissa rokotusaikoja myös iltaisin ja lauantaisin, ja joillakin paikkakunnilla on rokotustapahtumia, joihin ei tarvita ajanvarausta. Rokotustapahtumia saatetaan järjestää lisää myöhemmin, niiden tiedot päivitetään pirha.fi-sivustolle.



Influenssa- ja koronarokotus voidaan antaa myös muun vastaanottokäynnin yhteydessä.

Akaa

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Akaan hyvinvointikeskus, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 040 335 2702 ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15, rokotuslauantait verkko- tai puhelinajanvarauksella 25.11. ja 2.12.

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Akaan äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle, rokotuspäivät verkkoajanvarauksella ke 15.11. ja ti 28.11. klo 8–16

Hämeenkyrö

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Hämeenkyrön sosiaali- ja terveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 040 129 5471 ke-to klo 9.30–11.30

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Hämeenkyrön äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle. Rokotusillat ilman ajanvarausta neuvolan asiakkaille ja heidän perheenjäsenilleen ti 7.11. ja ti 14.11. klo 14–17

Ikaalinen

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Ikaalisten sosiaali- ja terveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 03 311 59516 ma-to klo 12–13, käytössä takaisinsoitto

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Ikaalisten äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse ma-to klo 12–13 omalle terveydenhoitajalle: Itä-Ikaalinen 03 311 59515 ja Länsi-Ikaalinen 03 311 59518. Rokotustapahtumat ilman ajanvarausta neuvolan asiakkaille ja heidän perheenjäsenilleen ke 8.11. ja ke 15.11 klo 14–17

Juupajoki

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Juupajoen terveysasema ja Mäntän terveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 03 254 3320 ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Juupajoen äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola ja Mänttä-Vilppulan äitiysneuvola, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse omalle terveydenhoitajalle

Kangasala

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15

Kangasalan terveysasema, OmaAsema, Eteläinen 03 384 5034, OmaAsema, keskusta 03 384 5032 ja OmaAsema, Suorama 03 384 5033. Rokotuspäivät (klo 18 asti) verkko- tai puhelinajanvarauksella to 23.11., to 30.11. ja to 7.12.

Ruutanan OmaAsema, 03 384 5031

Sahalahden OmaAsema, 03 384 5036

Vatialan OmaAsema, 03 384 5035

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Kangasalan, Ruutanan, Sahalahden, Suoraman ja Vatialan äitiys- ja lastenneuvolat, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle

Kihniö

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Kihniön terveyskeskus, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 6.–10.11. 040 480 3028 ma-pe klo 9–12 ja ma 13.11. alkaen 040 480 3028 ma-to klo 8.30–9 ja klo 12.30–13

Kuhmoinen

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Kuhmoisten terveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 040 656 5177 ke–pe klo 12–14, rokotuslauantai puhelinajanvarauksella la 11.11. klo 9–15

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Kuhmoisten neuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle

Lempäälä

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset, puhelinajanvaraukset ti-to klo 8–16

Lempäälän sosiaali- ja terveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse Lempäälä länsi 03 384 5017 ja Lempäälä itä 03 384 5016, rokotusillat verkko- tai puhelinajanvarauksella ti 21.11., to 30.11 ja to 14.12. klo 10–17.30

Kuljun terveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 03 384 5018, rokotusillat verkkoajanvarauksella ti 21.11., to 30.11 ja to 14.12. klo 10–17.30

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Lempoisten äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle, rokotustapahtumat verkkoajanvarauksella neuvolan asiakkaille ja heidän perheenjäsenilleen ke 15.11. klo 10–17.30, ke 22.11. klo 10–17.30 ja pe 1.12. klo 8–13.30

Kuljun äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle, rokotustapahtumat verkkoajanvarauksella neuvolan asiakkaille ja heidän perheenjäsenilleen ke 15.11. klo 10–17.30, ke 22.11. klo 10–17.30 ja pe 1. 12. klo 8–13.30

Mänttä-Vilppula

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Juupajoen terveysasema ja Mäntän terveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 03 254 3320 ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Juupajoen äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola ja Mänttä-Vilppulan äitiysneuvola, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse omalle terveydenhoitajalle

Nokia

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Nokian sosiaali- ja terveysasema, ajanvaraus verkossa. Rokotuslauantait ilman ajanvarausta la 18.11. ja la 25.11. klo 9–16. Rokotusillat verkkoajanvarauksella ke 8.11., to 9.11., ke 15.11., to 16.11., ke 22.11. ja ke 29.11. klo 16–19.30

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Nokian äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa terveydenhoitajalle. Rokotuslauantait verkkoajanvarauksella neuvolan asiakkaille ja heidän perheenjäsenilleen la 18.11. ja la 25.11. klo 9–15

Orivesi

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Oriveden terveyskeskus, ajanvaraus verkossa, rokotuslauantai ilman ajanvarausta sekä verkkoajanvarauksella la 25.11. klo 8–15

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Kiikanmäen äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle

Parkano

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Parkanon terveyskeskus, neuvolan tilat, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 6.–10.11 040 480 3028 ma-pe klo 9–12 ja ma 13.11. alkaen 040 480 3028 ma–to klo 8.30–9 ja klo 12.30–13

Pirkkala

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Pirkkalan sosiaali- ja terveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 03 384 5020 ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Pirkkalan äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle

Punkalaidun

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Mouhijärven terveysasema, Punkalaitumen terveysasema ja Sastamalan pääterveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 040 673 2143 ja 040 667 1479 ma, to ja pe klo 8–12. Ajanvarauksen peruutus tekstiviestillä numeroon 040 041 9617

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Punkalaitumen lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle

Pälkäne

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset, puhelinajanvaraus ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15

Kangasalan keskusterveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse OmaAsema, Eteläinen 03 384 5034, OmaAsema, keskusta 03 384 5032 ja OmaAsema, Suorama 03 384 5033. Rokotuspäivät (klo 18 asti) verkko- tai puhelinajanvarauksella to 23.11., to 30.11. ja to 7.12.

Luopioisten OmaAsema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 03 384 5039

Pälkäneen OmaAsema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 03 384 5038

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Pälkäneen äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle

Ruovesi

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Ruoveden terveyskeskus, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 044 032 4043 ma-pe klo 12–13

Rokotustapahtumat ilman ajanvarausta Ruoveden urheilutalolla, Pirkantie 4, ke 8.11., ke 15.11. ja ke 22.11. klo 9–15

Rokotuksia annetaan myös kylien kylätaloilla, niistä tiedotetaan paikallisesti.

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Ruoveden äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle

Sastamala

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Mouhijärven terveysasema, Punkalaitumen terveysasema ja Sastamalan pääterveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 040 673 2143 ja 040 667 1479 ma, to ja pe klo 8–12. Ajanvarauksen peruutus tekstiviestillä numeroon 040 041 9617

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Mouhijärven lastenneuvola sekä Sastamalan ja Vammalan äitiys- ja lastenneuvolat, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle

Tampere

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse Pirkanmaan terveysneuvonnasta 03 384 5000 joka päivä klo 7–22

Terveyskeskus Mehiläisen asiakkaat, puhelinajanvaraus ensisijaisesti omasta terveyskeskuksesta ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15

Terveyskeskus Mehiläinen Tampere Hervanta, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 040 671 0004

Terveyskeskus Mehiläinen Tampere Keskusta, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 040 571 4222

Terveyskeskus Mehiläinen Tampere Tesoma, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 040 663 4499

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Kaikissa neuvoloissa verkkoajanvarauksella omalle terveydenhoitajalle.

Sarviksen äitiys- ja lastenneuvolan rokotuspäivät verkkoajanvarauksella neuvolan asiakkaille ja heidän perheenjäsenilleen ti 7.11. klo 8.30–10.30 ja 13–15, ke 8.11. klo 8.30–10.30 ja 13–15, ti 12.12. klo 8.30–10.30 ja 13–15, ke 13.12. klo 8.30–10.30 ja 13–15 ja ke 31.1. klo 8.30–10.30 ja 13–15

Tipotien äitiys- ja lastenneuvolan rokotuspäivät ilman ajanvarausta neuvolan asiakkaille ja heidän perheenjäsenilleen to 9.11. klo 8.15–11 ja 14–15.30 ja ke 13.12. klo 8.15–11 ja 14–15.30

Hervannan, Kaukajärven, Klaavan, Koilliskeskuksen, Kämmenniemen, Lielahden, Linnainmaan, Mustametsän, Pellervon, Peltolammin, Tampellan, Tesoman ja Vuoreksen äitiys- ja lastenneuvoloissa ei järjestetä yleisiä rokotuspäiviä.

Urjala

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Urjalan terveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 040 335 2133 ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15, rokotukset ilman ajanvarausta perjantaisin 3.11. alkaen klo 12–15

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Urjalan äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle, rokotuspäivä verkkoajanvarauksella ke 15.11. klo 13–16.30 neuvolan asiakkaille ja heidän perheenjäsenilleen

Valkeakoski

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Valkeakosken terveyskeskus, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 040 335 7176 ma-pe klo 9–14

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Valkeakosken äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle

Vesilahti

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Vesilahden terveysasema, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 03 384 5022 ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15, rokotuspäivät verkko- tai puhelinajanvarauksella to 9.11. klo 8–14, to 16.11. klo 8.30–16.30, to 30.11. klo 8–14 ja to 14.12. klo 8–11

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Vesilahden äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle. Rokotuspäivät verkkoajanvarauksella neuvolan asiakkaille ja heidän perheenjäsenilleen to 9.11. klo 8–14, to 16.11. klo 8.30–16.30, to 30.11. klo 8–14 ja to 14.12. klo 8–11

Virrat

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Virtain terveyskeskus, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse 044 715 3249 ma-pe klo 8–8.45 ja 044 715 3247 ma-pe klo 12–13

Rokotustapahtuma ilman ajanvarausta Virtain liikuntahallissa, Rantatie 6, to 9.11., to 16.11. ja to 23.11. klo 9–15

Rokotuksia annetaan myös kylien kylätaloilla, niistä tiedotetaan paikallisesti.

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Virtain äitiys- ja lastenneuvola, ajanvaraus verkossa omalle terveydenhoitajalle

Ylöjärvi

Riskiryhmiin kuuluvien aikuisten rokotukset

Kauppakeskus Elon rokotuspiste, Elotie 1, ilman ajanvarausta 31.10.–21.12. ti-to klo 8.30–15.30, rokotusilta ilman ajanvarausta ma 4.12. klo 14–20 ja rokotuslauantai ilman ajanvarausta la 16.12. klo 9.30–14.30

Ylöjärven terveyskeskus, rokotustapahtuma ilman ajanvarausta pe 17.11. klo 8–12 ja pe 1.12. klo 8–12

Kurun ja Viljakkalan terveysasemat, ajankohdista ja järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.

Raskaana olevien naisten ja alle kouluikäisten lasten rokotukset

Asuntilan, Kurun, Metsäkylän, Siivikkalan, Viljakkalan ja Ylöjärven keskustan äitiys- ja lastenneuvolat, ajanvaraus verkossa tai puhelimitse omalle terveydenhoitajalle

Rokotusillat ilman ajanvarusta Ylöjärven kaikkien neuvoloiden asiakkaille ja heidän perheenjäsenilleen Ylöjärven keskustan äitiys- ja lastenneuvolassa ti 14.11., to 16.11., ti 12.12. ja to 14.12. klo 15–18