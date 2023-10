Tampereen Tavara-asema palkittiin vuoden tapahtumapaikkana Industry Awards -gaalassa

Tammikuussa 2023 ovensa avannut Tavara-asema on valittu vuoden tapahtumapaikaksi Tampereella vietettävässä Industry Awards -gaalassa. Music x Media -viikolla juhlitaan kuluneen vuoden onnistumisia ja palkitaan musiikkialan organisaatioita ja ammattilaisia.

Vuoden tapahtumapaikka -kategoriassa palkitaan ehdokas, joka tuo kuuluville musiikin monipuolisuutta, saavuttaa yleisönsä ja panostaa tapahtumien kestävyyteen ja turvallisuuteen.

– Olemme todella iloisia tästä tunnustuksesta. Tavara-asema on ehtinyt olla auki vasta vajaan vuoden, mutta talo on jo löytänyt ilahduttavalla tavalla paikkansa kulttuuria rakastavien ihmisten sydämissä. Tahdomme kiittää lämpimästi kaikkia asiakkaita ja musiikkialan ammattilaisia, jotka ovat ottaneet uuden tapahtumatalon hienosti vastaan, toteaa Tavara-asemaa hallinnoivan Tampereen Kulttuurikamarin hallituksen puheenjohtaja Tero Viikari.

– Tavara-aseman avaaminen yleisölle ei olisi ollut mahdollista ilman kansanliikettä, jonka ansiosta talo saatiin suojeltua. A. Ahlström Kiinteistöt Oy puolestaan antoi meille upean tilaisuuden tuoda historiallinen rakennus tapahtumakäyttöön, ja Jatke Oy toteutti talossa mittavan remontin. Suuri kiitos kuuluu myös yhteistyökumppaneillemme ja koko Tampereen Kulttuurikamarin henkilökunnalle, joka on omalla työllään nostanut Tavara-aseman Suomen kiinnostavimpien keikkapaikkojen joukkoon. Toivottavasti saamme tarjota kulttuurielämyksiä ihmisille vielä monta kymmentä vuotta eteenpäin, Viikari kiteyttää.

Talossa järjestetty jo lähes sata tapahtumaa

Jugend-tyylinen Tavara-asema on valmistunut vuonna 1907 ja sijaitsee Tampereen rautatieaseman vieressä. Talon on suunnitellut Rautatiehallituksen pääarkkitehti Bruno Granholm, ja se on tarjonnut aikanaan tilat muun muassa tavarakuljetusten vastaanotolle ja Tampereen oopperan harjoituksille. Vuonna 2022 Tavara-asema muuntautui moderniksi tapahtumataloksi suuressa remontissa. Rakennuksen ulkoseinät palautettiin alkuperäiseen sävyynsä maitokahvin värisiksi ja taloon rakennettiin hevosenkengän muotoinen parvi.

1 200 hengen Tavara-asema taipuu niin keikkojen, yritystilaisuuksien, festivaalien kuin yksityisjuhlienkin näyttämöksi. Heti keväällä 2023 talossa nähtiin useita loppuunmyytyjä konsertteja ja ilmiöksi nousseita K40-discoja. Parhaillaan Tavara-asema toimii Lost In Music -festivaalin keikkapaikkana neljänä iltana peräkkäin.

– Talossa on järjestetty jo lähes sata tapahtumaa. Jatkossa tahdomme tuoda Tampereelle entistä monipuolisemmin kotimaisia ja kansainvälisiä huippuartisteja sekä luoda yhteisöllisyyttä innostavien ilmiöiden ympärille. Tänään kerroimme esimerkiksi, että Tavara-asema kokoaa euroviisufanit kisakatsomoon seuraamaan vuoden 2024 Uuden Musiikin Kilpailua, toteaa Tavara-aseman ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

Tampereesta kulttuurimatkailun huippukohde

Tapahtumatalo on tehnyt yhteistyötä useiden paikallisten yritysten kanssa ja lanseerannut suositun Tavara-asema Second Hand -tapahtuman. Pihapiirin vanha puutalo on muuntautunut kodiksi PSTA-ravintolalle ja Getaway Room Escapen pakohuoneille, mikä tuo keikkakävijöiden ulottuville myös ruoka- ja seikkailuelämykset.

– Tampere on kulttuurimatkailun huippukohde, ja tahdomme lisätä kaupungin vetovoimaa entisestään yhdessä alan toimijoiden kanssa. Edellytykset siihen ovat hyvät, sillä Tavara-asema tunnetaan jo valtakunnallisesti, kertoo tapahtumatalon markkinointi- ja myyntipäällikkö Kristiina Paananen.

