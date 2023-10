Työeläkemaksut vuonna 2024

Varsinainen TyEL-maksu on 24,4 prosenttia, ja se säilyy samalla tasolla kuin vuonna 2023. Tämän lisäksi peritään yksityisen sektorin työnantajilta vuonna 2020 käytössä olleen tilapäisen työnantajamaksun alennuksen kolmas takaisinmaksuerä. Takaisinmaksuerän suuruus vuonna 2024 on 0,41 prosenttia, joten yksityisaloilla perittävä TyEL-työeläkemaksu vuonna 2024 on kokonaisuudessaan keskimäärin 24,81 prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta.

Työnantajan maksu on keskimäärin 17,34 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista. Lukuun sisältyy työnantajamaksun alennuksen takaisinmaksuerä.

Työntekijän maksu vuonna 2024 säilyy tämän vuoden tasolla ja on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 8,65 prosenttia 53–62-vuotiailla.

Myös yrittäjien eläkemaksu säilyy samalla tasolla kuin vuonna 2023. Alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla se on 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta. Vuoden 2020 tilapäinen alennus ei koskenut YEL-maksua.

Lisätietoja:

Mikko Kautto, Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän puheenjohtaja, mikko.kautto(at)etk.fi, puh. 029 411 2185