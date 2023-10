HSY jatkaa poistotekstiilin keräystä vain sisätiloissa – ulkona olevat keräyspisteet poistetaan lokakuun aikana

Poistotekstiilien eli risojen ja käyttökelvottomien tekstiilien vastaanotto on jatkunut vilkkaana jo lähes neljä vuotta. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden 14 matalan kynnyksen keräyspaikkaan Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla on tuotu tammikuun alusta syyskuun loppuun mennessä noin 200 000 kiloa poistotekstiiliä. Suosituin piste on kauppakeskus Kaaressa. Keräys jatkuu muuten normaalisti, mutta 19.10. poistetaan ulkona olevat poistotekstiilin keräysastiat Helsingin Kyläsaaren, Espoon Nihtisillan ja Vantaan Koivukylän Kierrätyskeskusten pihoilta. Kierrätyskeskus kerää jatkossakin uudelleenkäyttöön kelpaavia vaatteita ja tekstiilejä.

Olemme kokeilleet viime vuosien aikana keräystä kauppakeskuksissa, Sortti-asemilla ja Kierrätyskeskusten yhteydessä eli sellaisissa paikoissa, joissa ihmiset liikkuvat. Olemme todenneet, että kauppakeskuksissa keräys sujuu parhaiten ja on helpoin asukkaille. Pisteet ovat sisätiloissa, joten materiaali pysyy niissä kuivana ja puhtaana. Ulkona olevissa keräyslaatikoissa tekstiilit helposti kostuvat ja pilaantuvat, kertoo HSY:n toimintovastaava Maarit Kiviranta.

HSY jatkaa edelleen keräystä muissa keräyspisteissä, jotka löytyvät osoitteesta https://www.hsy.fi/tekstiili.

Poistotekstiilin keräys on mahdollisesti siirtymässä tekstiilien tuottajille eli tekstiilien valmistajille ja maahantuojille. Tämä tarkoittaisi sitä, että tuottajat vastaisivat myös käytöstä poistettujen tekstiilien kierrätyksestä jatkossa.

Poistotekstiilin keräykseen vain puhtaat, kuivat ja hajuttomat vaatteet



Poistotekstiilin keräykseen voi laittaa risat, virttyneet tai muuten käyttökelvottomat vaatteet ja tekstiilit. Niiden tulee olla kuivia, homeettomia ja puhtaita. Pienet kuivat tahrat eivät haittaa. Parhaiten poistotekstiiliin soveltuvat esimerkiksi housut, hameet, paidat, lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat. Ne tulee pakata tiiviisti muovipussiin tai jätesäkkiin, jotta ne eivät kostu.

Asukkailla on tärkeä rooli siinä, että materiaali saada kiertoon ja hyödynnettäväksi. Jos materiaali on haisevaa, likaista tai märkää, sitä ei voi kierrättää ja se pahimmassa tapauksessa pilaa myös muun keräysastiassa olevan poistotekstiilin. Sen vuoksi on hyvin tärkeää miettiä tiputtaessa pussi keräysastiaan, että se on keräykseen sopivaa, ohjeistaa Kiviranta.

Alusvaatteet, sukat, sukkahousut sekä kaikki märät, homeiset ja esimerkiksi koiperhosen toukkia tai turkiskuoriaisia sisältävät tekstiilit kuuluvat aina sekajätteeseen, jolloin ne hyödynnetään energiana. Niitä ei saa laittaa keräyspisteisiin.

Hyväkuntoiset matot, kengät, laukut, vyöt, tyynyt, peitot, pehmusteet ja pehmoeläimet kannattaa myydä tai lahjoittaa uudelleenkäyttöön. Huonokuntoisina ne kuuluvat sekajätteeseen, eivät koskaan poistotekstiilin keräykseen.

Keräysastiaan laitetut tekstiilit lajitellaan ja kierrätykseen sopivat lähetään jatkokäsittelyä varten Turkuun Lounais-Suomen jätehuolto Oy:lle. Siellä poistotekstiiliä lajitellaan vielä tarkemmin. Osa materiaalista kuidutetaan uusien tuotteiden raaka-aineiksi ja osa päätyy jatkohyödynnykseen sellaisenaan.

Lisätietoja:

HSY:n keräyspisteet pääkaupunkiseudulla:

Espoossa:

Kauppakeskus Iso Omena, Matinkylä, P1-kerros, kierrätyspiste parkkihallin sisäänkäynnin lähellä.

Stockmann Ainoa, Tapiola, Stockmannin 1. kerroksen palvelupiste.

Kauppakeskus Sello, Leppävaara, P1-pysäköintitaso, kierrätysluukku parkkihallin sisäänkäynnin lähellä.

Helsingissä:

Kauppakeskus Hertsi, Herttoniemi, P2-sisääntuloaula.

Kauppakeskus Kamppi Helsinki, P-taso, Annankadun hissiaula.

Stockmann Itis, Itäkeskus, Stockmannin 2. kerros.

Stockmann keskusta, 6. kerros hissiaula ja P3-tason noutopiste.

Kauppakeskus Kaari, Kannelmäki, -1. kerros, parkkihallin sisäänkäynnin lähellä.

Kanneltalo, Klaneettitie 5 (Sitratori), kaksi keräysrullakkoa pääoven vasemmalla puolella.

Vantaalla:

Kauppakeskus Myyrmanni, Myyrmäki, 1. kerroksen pääkäytävällä.

Stockmann Jumbo, Pakkala, Stockmannin 2. kerroksen lastenosasto.

FAKTALAATIKKO:

Lajittelethan käytetyt tekstiilit näin:

Kotona tapahtuva lajittelu on tärkeässä roolissa, sillä kaikki poistotekstiilin keräykseen tuotu materiaali ei ole jalostus- eikä kierrätyskelpoista. Lajitellut poistotekstiilit eivät esimerkiksi saa haista vaan ne pitää toimittaa puhtaina, koska tekstiilejä ei pestä erikseen käsittelyprosessin aikana.

Käyttökelpoinen tekstiili : kaikki puhtaat ja ehjät tekstiilituotteet, jotka kelpaavat sellaisenaan uudelleenkäyttöön. Ne voi myydä kirpputorilla tai lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöille ja muihin tekstiilikeräyksiin kuten esimerkiksi Kierrätyskeskukselle.

: kaikki puhtaat ja ehjät tekstiilituotteet, jotka kelpaavat sellaisenaan uudelleenkäyttöön. Ne voi myydä kirpputorilla tai lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöille ja muihin tekstiilikeräyksiin kuten esimerkiksi Kierrätyskeskukselle. Poistotekstiili : risat, virttyneet tai muuten käyttökelvottomat, mutta kuitenkin puhtaat, kuivat ja homeettomat tekstiilit. Pienet kuivat tahrat eivät haittaa. Parhaiten poistotekstiiliin soveltuvat esimerkiksi housut, hameet, paidat, lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat, jotka on pakattava tiiviisti muovipussiin tai jätesäkkiin.

: risat, virttyneet tai muuten käyttökelvottomat, mutta kuitenkin puhtaat, kuivat ja homeettomat tekstiilit. Pienet kuivat tahrat eivät haittaa. Parhaiten poistotekstiiliin soveltuvat esimerkiksi housut, hameet, paidat, lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat, jotka on pakattava tiiviisti muovipussiin tai jätesäkkiin. Sekajäte: alusvaatteet, sukat, sukkahousut sekä kaikki märät, homeiset ja tuholaisia sisältävät tekstiilit kuuluvat aina sekajätteeseen ja ne hyödynnetään energiana.

Hyväkuntoiset matot, kengät, laukut, vyöt, tyynyt, peitot, pehmusteet ja pehmoeläimet voi myydä tai lahjoittaa uudelleenkäyttöön. Huonokuntoisina ne kuuluvat sekajätteeseen, eivät koskaan poistotekstiilin keräykseen.

Lajittelemalla tekstiilit tuet kotimaista kiertotaloutta ja pidät huolta ympäristöstä.