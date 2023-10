Pohjois-Pohjanmaan eteläosan jokien vesitilanne edelleen vaikea ainakin viikonlopun yli

Pohjois-Pohjanmaan jokien vesitilanne jatkuu epävakaisena. Pattijoella vesi on kastellut muutamia taloja ja katkaissut liikenneväyliä ja myös rakennuksia on jouduttu suojaamaan tulvavedeltä. Myös Kalajoella ja Siikajoella vesi on kastellut kellareita. Viikonlopulle ennustetut sateet voivat nostaa jokien vedenpintoja entisestään ja kiinteistöjen omistajia kehotetaan suojaamaan omaisuuttaan.

Pattijoen Haapajärven tekoallas on täyttynyt ja sen pinta on jo yli säännöstelyrajan juoksutuksista huolimatta. Allasta tyhjennetään juoksutusputken kautta ja lisäksi pelastuslaitos jatkaa altaan tyhjennystä suurtehopumpulla. Myös Raahen Siniluodonlahdella tekoallasta tyhjennetään lisäpumppauksin. Myös meriveden pinta on melko korkealla ja se vaikeuttaa osaltaan tilannetta jokisuilla.