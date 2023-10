Varsinais-Suomen ELY-keskus on mukana vuonna 2024 käynnistyvässä Suomen kaikkien aikojen suurimmassa EU-rahoitteisessa LIFE-luontohankkeessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Hankkeen hakija ja pääkoordinaattori on Metsähallituksen luontopalvelut. Hankkeeseen osallistuvat ELY-keskukset (Varsinais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo) laativat alueilleen luonnon monimuotoisuusohjelmat laajassa yhteistyössä maakuntaliittojen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osalta tämä tarkoittaa, että monimuotoisuusohjelmat laaditaan sekä Varsinais-Suomeen että Satakuntaan. Ohjelmissa esitetään yhteiset tavoitteet ja suuntaviivat sille, miten luonnon monimuotoisuutta maakunnissa vaalitaan ja edistetään tulevina vuosina.

Vaikuttavampaa ennallistamista ja luonnonhoitoa

“Laadittavissa ohjelmissa tunnistetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat aluekokonaisuudet ja keskitetään etenkin hankkeen luonnonhoito- ja suojelutoimia näille alueille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti”, selventää ylitarkastaja Iiro Ikonen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Kokemuksista luodaan parhaat toimintamallit ja opastusaineistot, joiden avulla autetaan naapurimaakuntiakin eteenpäin luonnon monimuotoisuusohjelmien tekemisessä ja toteuttamisessa. Luonnonvara-alan toimijoiden osaamista vahvistetaan luonnonhoitotöissä, minkä ansiosta luonnonhoidon laatu ja vaikuttavuus paranevat.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa arvokkaita monimuotoisuusalueita ja niiden välisiä viheryhteyksiä vapaaehtoisten Helmi-elinympäristöohjelman ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSO:n avulla. Hankkeen ostopalvelut tuovat merkittävästi lisätyötä luonnonhoidon urakoitsijoille ja suunnittelijoille. Maaseudulla toimiville yrittäjille hanke avaa mahdollisuuden laajentaa osaamista uudenlaisiin tehtäviin.

Lisää luonnon monimuotoisuutta edistäviä hankkeita

Hankkeessa pyritään erityisesti aktivoimaan luonnon monimuotoisuuden rahoitusta ja käynnistää ns. täydentävinä hankkeina Priodiversity LIFE -hankkeen tavoitteita tukevia hankkeita laajasti eri rahoitusohjelmista yli miljardin euron edestä. ”Tavoitteena onkin valtavirtaistaa luonnon monimuotoisuuden huomiointia ja asiaan liittyviä yhteistyöverkostoja kaikilla sektoreilla”, kertoo Iiro Ikonen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus edistää hankkeessa esimerkiksi arvokkaiden metsäkokonaisuuksien suojelua Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus toteuttaa hankkeen aikana merkittävän pienvesien suojelua koskevan valtakunnallisen pilottihankkeen. ”Tavoitteena on markkinoida ja saada pysyvään suojeluun vapaaehtoisen METSO-ohjelman avulla noin 1000 hehtaaria pienvesien lähiympäristöjen arvokkaita metsäkokonaisuuksia Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.”, täydentää Ikonen. Arvokkaiden pienvesikohteiden etsintä on jo alkanut Priodiversity-hanketta täydentävissä hankkeissa mm. Varsinais-Suomen liiton Valonian hankkeissa. Lisäksi pilottihankkeena on tarkoitus edistää niittohoidon aloittamista Someron Rekijoen Helmi-keskittymässä ja osallistua molemmissa maakunnissa uhanalaisten lajien suojelun suunnitteluun ja toteutukseen metsäympäristöissä.

Hankkeen kestoaika on kahdeksan vuotta ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osuus on n. 3,8 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 60 %. Omarahoitus katetaan Helmi-ohjelmasta. Varsinais-Suomen ELY-keskukseen palkataan ELY-keskusten yhteinen koordinaattori, aluekoordinaattori ja biodiversiteettiasiantuntija sekä muita asiantuntijoita vuoden 2024 alusta. Lisäksi sekä Varsinais-Suomeen että Satakuntaan palkataan myöhemmin henkilöt toteuttamaan suojelualueiden perustamista uuden METSO-ohjelman saadessa valtioneuvoston päätöksen.

Mukana hankkeessa sen käynnistyessä 1.1.2024 ovat: Metsähallitus (Luontopalvelut koordinaattorina, Metsähallitus Metsätalous Oy ja Eräpalvelut). valtioneuvoston kanslia, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, ELY-keskukset (Kaakkois-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi), Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Suomen metsäkeskus, Ruokavirasto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

