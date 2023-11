Starkin Rovaniemen toimipiste avaa ovensa

–Rovaniemen avauksen myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme hyvin koko Suomen alueella pohjoisesta etelään. Tämä on tärkeä täydennys verkostoomme, ja Rovaniemi on vireä ja kasvava keskus. Suomessa näkymä rakennusalalla on tällä hetkellä kolkko. Näin on erityisesti asuntorakentamisessa, jossa uusia kohteita jää aloittamatta. Haluamme Starkissa kuitenkin katsoa nykytilannetta pidemmälle ja siksi jatkamme investointeja ja verkostomme kehittämistä palvellaksemme rakennusalan ammattilaisia kattavasti kaikkialla Suomessa, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi sanoo.

Uusi myymälä- ja noutopihakokonaisuus ja sen valikoima sekä aukioloajat on suunniteltu ja mietitty nimenomaan noutavan ammattiasiakkaan lähtökohdista: asiointi on paperitonta, nopeaa ja joustavaa. Ennakkokeräys tai suora toimitus työmaalle on vaivatonta ja rakentaja säästää arvokasta työaikaansa. Asiointipolku palvelee myös laatua arvostavia kuluttajia rakentamisen projekteissa.

–Olen iloinen ja ylpeä investoinnistamme Napapiirille. Se tuo meidät lähemmäs Pohjois-Suomen asiakkaitamme ja samalla ketjumainen toimintamme sekä lyömättömät logistiset ja digitaaliset palvelumme auttavat alueen hankkeiden läpivientiä aikataulussa ja nostavat työmaiden tehokkuutta. Rovaniemi on muuttovoittoaluetta, matkailu ja teollisuuden investoinnit ovat alueella isoja valtteja, Päiväniemi jatkaa.

Asiointikokemus keskiössä

Starkin Pohjois-Suomen aluejohtaja Sami Vehmanen pitää avauksen ajankohtaa marraskuussa erinomaisena.

–Ajankohta rakentamisen kiivaimman sesongin ulkopuolella on minusta erinomainen; se on hyvä ajankohta tehdä pohjatyöt ja laittaa prosessit kuntoon.

–Panostamme seudun parhaaseen asiointikokemukseen ja asiointia tukevaan noutopihaan. Näitä tukemassa ovat ammattimyyjät, ammattilaisen valikoima ja Starkin toimitusnopeus ja -varmuus, kun Oulun jakelukeskus ja keskusvarasto sekä Oulun NONSTOP 24/7 -myymälä ovat antamassa lisätukea Rovaniemelle. Meillä on täällä hyvä tiimi, ja kun tehdään parhaamme, se heijastuu varmasti myös asiakkaisiin, Rovaniemen yksikönpäällikkö Tero Aho kertoo.

Sujuvat asiointipolut ovat olleet johtoajatus toimipisteen rakentamisessa.

–Mitään uutta pyörää ei ole tarvinnut keksiä, onhan meillä ennestään 26 hyvin toimivaa yksikköä, joihin noutavan asiakkaan prosessit on hiottu ja monistettu. Avaaminen on meille tietenkin koeponnistus, jossa nähdään, miten kaikki toimii. Käytäntö ja paikallinen asiakaspalaute ovat keskeisiä Rovaniemen jatkokehittämisessä, Sami Vehmanen summaa.

