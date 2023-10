Huoltovarmuuskeskus nostaa kaasun toimitusvarmuuden riskiarviota

Baltic Connector -merikaasuputkessa häiriö – Suomen kaasuverkon tilanne vakaa ja kaasua saatavissa LNG-terminaalista 8.10.2023 17:36:00 EEST | Tiedote

Suomen ja Viron välillä maakaasua kuljettavassa Baltic Connector -merikaasuputkessa on havaittu häiriö, jonka syytä selvitetään parhaillaan. Suomen kaasun jakelun tilanne on kuitenkin vakaa, ja maakaasua on saatavissa Inkoon LNG-terminaalista. Maakaasun toimitusvarmuudesta vastaavana viranomaisena HVK seuraa tilannetta tiiviisti ja on valmiina ryhtymään toimiin tarvittaessa.