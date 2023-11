Seksitautien määrä edelleen kasvussa HUSin alueella

Tippuritartuntojen määrä Suomessa on kaksinkertaistunut vuodesta 2021 alkaen. Tapauksia todettiin vuonna 2022 lähes 1000 ja saman verran jo tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä, joista kaksi kolmasosaa HUSin alueella. Tartunnan saaneista kolmannes oli naisia. Erityisesti alle 25-vuotiaiden osuus oli huomattava. Myös miesten tippuritapaukset lisääntyivät yli 25-vuotiaiden ikäryhmissä. Tartunnat olivat yleisiä miesten välisessä seksissä.

Klamydia on yleisin seksitauti Suomessa. Vuosittain todetaan yli 16 000 tartuntaa, josta noin kolmannes on Uudeltamaalta. Myös klamydiatartunnat ovat olleet jatkuvasti nousussa jo vuosien ajan. Klamydia on ennen kaikkea nuorten aikuisten tauti. Nuorten naisten lisäksi nyt myös miesten osuus on kasvussa.



Tartuntamäärien kasvun taustalla useita tekijöitä

Tartuntojen lisääntymistä selittää monta tekijää. Tippuritartunta on klamydian tapaan nykyään oireeton ja löytyy vain seksitautitesteissä.

”Osa lisääntyneistä seksitautitartunnoista voi selittyä sillä, että oireettomana ei hakeuduta testeihin ja tartutetaan edelleen muita seksikumppaneita. Varsinkin nielun ja peräaukon tartunnat ovat usein oireettomia ja jäävät herkästi testaamatta, jos ennen testausta ei kartoiteta tartuntatapoja,” sanoo iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back.

Hivin ehkäisevän lääkehoidon (PrEP) käyttäjämäärä on lisääntynyt viime vuosina. PrEP suojaa hiv-tartunnalta, mutta ei muilta seksitaudeilta, ja sen vuoksi se voi tuoda väärää turvallisuuden tunnetta. Tämän vuoksi kondomin käyttö on edelleen tärkeää. Hoidon seurantaan kuuluu säännölliset seksitautitestit ja aktiivisen testauksen vuoksi tartunnat myös löydetään varhaisemmassa vaiheessa.



Hoitamattomat seksitaudit voivat aiheuttaa lapsettomuutta

Hoitamattomat tippuri- ja klamydiatartunnat voivat aiheuttaa lapsettomuutta, joka ilmenee vasta vuosien kuluttua. Tippurin hoitomahdollisuuksia heikentää bakteerin muuttuminen nykyisille antibiooteille vastustuskykyiseksi. Näitä tapauksia on jo todettu useissa Euroopan maissa. Nykyään tippuri hoidetaan kahden antibiootin yhdistelmähoidolla ja antibioottiherkkyystilannetta seurataan aktiivisesti.

”Seksitautien leviämisen estämiseksi sairastuneen tulee informoida seksikumppaneitaan tartunnastaan. Kondomi ja suuseksisuoja ovat ainoita varmoja tapoja suojautua seksitautitartunnalta,” korostaa infektiosairauksien apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.