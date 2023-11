Gigantin Black Friday -kampanjan valtteina kasvanut tarjousten määrä ja nopeutuneet kuljetukset – "Haluamme näyttää, mitä osaamme"

Vuoden tunnetuimman ostoskampanjan pääpäivä, Black Friday, odottaa kalentereissa jälleen perjantaina 24.11. Gigantti käynnisti kampanjamyyntinsä 42 myymälässään ja nettikaupassaan 13.11. kello 10. Joulusesongin startti tarjoaa lähes 3 000 kodinkone- ja elektroniikkatarjousta sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille. Määrä on edellisvuotta suurempi.

"Black Fridayn merkitys on ihmisille entistä isompi inflaation kiihtyessä ja kotitalouksien kukkaronnyörien kiristyessä. Meille on tärkeää pystyä tarjoamaan valikoimaa ja vaihtoehtoja kaikenlaisissa hankinnoissa, aina kuulokkeista Epoq-keittiöihin. Henkilökuntamme on tehnyt upeaa, sisukasta työtä valmistautumisessa, ja haluamme näyttää asiakkaille mitä osaamme", kuvailee Gigantin myyntijohtaja Pasi Puputti.

Lisää palvelutehoa Black Friday -kampanjaan tuo syksyn myötä täyteen toimintavalmiuteensa päässyt uusi Suomen keskusvarasto, joka mahdollistaa asiakkaille kuljetukset pääkaupunkiseudulle ja lähialueille jo samana päivänä. Suurimpaan osaan maata toimitukset ehtivät tilausta seuraavaksi päiväksi.

"Olemme Suomen nopeimpia asennuksella toimitetuissa kodinkoneissa. Parhaimmillaan aamulla rikki menneen uunin saa jo samana iltana käyttövalmiiksi joulupiparin paistoon", Puputti summaa.

Tuotteiden varasto- ja saatavuustilanne on myyntijohtajan mukaan mallikkaassa kampanjakunnossa, mutta ripeys kannattaa etenkin suurimmissa tarjouksissa ja koko kansan suosikkituotteissa. Halutuimmissa iPhone-malleissa saattaa joutua odottamaan pidempään globaalin saatavuustilanteen takia.

Joulusesongin trendeinä helppo arki, kotoilu, hyvinvointi ja kestävämmät valinnat

Helpon arjen trendi vahvistuu entisestään suomalaisten arkikulutuksessa, myös kodinelektroniikassa. Sen rinnalla vaikuttavat nautiskeleva kotoilutrendi ja terveyteen sekä kauneuteen panostava hyvinvointitrendi. Nämä virtaukset tulevat näkymään Puputin mukaan myös Black Fridayssa ja joulukauden ostoksissa.

"Ihmiset ostavat edelleen kasvavassa määrin kotitaloustöitä ketteröittäviä laitteita, kuten robotti- ja varsi-imureita sekä kiertoilmakypsentimiä. Samalla panostetaan elämyksellisiin viihdelaitteisiin; pelikonsoleita hankitaan koko perheelle, televisioiden ruutukoot kasvavat ja VR-lasien suosio on nousussa. Ammattitason laitteiden arvostus näkyy etenkin terveyden ja kauneuden puolella, huippulaadukkaat urheilukellot ja vaikkapa hiustenhoitovälineet ovat monille tärkeä investointi itseen", Puputti taustoittaa.

Black Friday on mahdollisuus tehdä myös kestävämpiä kodinelektroniikkavalintoja. Tietoisuus energiatehokkuudesta on saanut yhä useammat päivittämään sähkösyöpön laitteensa uuteen kustannustehokkaampaan. Osa taas löytää joululahjansa Gigantin Outlet-myynnistä ja osa kierrätettyinä. Myös tuotteiden huolenpitoon on herätty entistä enemmän.

"Toimme lokakuussa markkinoille käytetyt ja perusteellisesti kunnostetut iPhonet, joille annamme saman takuun kuin uusillekin tuotteille. Seuraamme mielenkiinnolla näiden NewStart-puhelimien menekkiä. Yhä useampi haluaa huolehtia laitteensa mahdollisimman pitkästä elinkaaresta, mihin tarjoamme tueksi esimerkiksi myymälöissä asennettuja ScreenSmart-suojakalvoja. Lisäksi laitteiden tuoteturvat ja jatkoturvat kiinnostavat, ja päätyvät erityisesti lapsiperheissä osaksi jouluhankintoja."