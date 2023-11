Verge Motorcycles käynnistää 12 miljoonan euron rahoituskierroksen ja julkistaa moottoripyöräilyn mullistavan Starmatter-alustan

Sähkömooottoripyörävalmistaja Verge Motorcycles on juuri avannut kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa suomalaisille sijoittajille suunnatun rahoituskierroksen tavoitteenaan kerätä jopa 12 miljoonaa euroa kansainvälisen toiminnan skaalaamiseen.

“Voimme iloksemme kertoa käynnistäneemme sijoituskierroksen yhdessä Springvestin kanssa. Tämä A-sarjaa edeltävä kierros on tärkeä osa Vergen rahoitussuunnitelmaa ja mahdollistaa operatiivisen toiminnan ja tuotannon skaalaamisen sekä liiketoiminnan kasvattamisen. Kerättävän rahoituksen avulla pystymme panostamaan myös tänään julkistettujen huippuluokan ohjelmisto-, sensori- ja tekoälytoimintojen kehittämiseen, jolla varmistamme paikkamme alan pioneerina myös jatkossa“, Verge Motorcyclesin talousjohtaja Mark Wilson kertoo.

Rahoituskierros on myös Springvestin kaikkien aikojen suurin ja merkittävä lisäys kasvusijoitusyhtiön asiakasportfolioon vihreän siirtymän näkökulmasta.

“Uskon vahvasti, että Verge tulee olemaan sähkömoottoripyöräilyn globaali markkinajohtaja. Pyörän teknologia ja ajokokemus muuttavat kaksipyöräisillä ajamisen täysin, mikä varmasti houkuttelee myös uusia ihmisiä moottoripyöräilyn pariin – minut mukaan lukien. Olemme hyvin innoissamme yhteistyöstä Vergen kanssa, jonka kansainvälinen tiimi herättää arvostusta”, kertoo Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari.

Uusi Starmatter-alusta ravistelee koko ajoneuvoalaa

Vergen pyörien ainutlaatuinen design ja edistyksellinen teknologia ovat saaneet laajalti tunnustusta ympäri maailmaa. Starmatter-alusta vahvistaa entisestään moottoripyörävalmistajan asemaa yhtenä sähkömoottoripyöräilyn merkittävimmistä suunnannäyttäjistä.

Starmatter tuo mukanaan automaattiset over-the-air-päivitykset (OTA), joiden kautta Vergen asiakkaat saavat uusia toimintoja ja parannuksia moottoripyörään. Lisäksi se tarjoaa valmiudet hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista sensoriteknologian keräämän datan jalostamisessa, joka mahdollistaa moottoripyörän ominaisuuksien mukauttamisen käyttäjäkohtaisesti. Starmatter-alustan keskiössä on Vergen uudelleenrakennettu HMI-käyttöliittymä (Human-Machine-Interface), jonka tiimoilta moottoripyörävalmistaja on aloittanut yhteistyön Unreal Engine -pelimoottoria kehittävän Epic Gamesin kanssa.

“Edistyksellinen ohjelmisto on moottoripyöriemme DNA:ssa, mutta Starmatter on jotain vieläkin suurempaa. Se on kuin pyörän päälle tuleva näkymätön kerros tähtiainesta, joka personoi ajokokemuksen jokaiselle käyttäjälle yksilöllisellä tasolla ja tarjoaa uusia jännittäviä ominaisuuksia. Näin kokonaisvaltaista teknologiaharppausta ei olla nähty moottoripyörissä koskaan aikaisemmin”, Verge Motorcyclesin teknologiajohtaja Marko Lehtimäki kertoo.

Autoissa tekoälytoiminnot ovat olleet käytössä jo vuosia, mutta moottoripyörissä sensoreita ja tekoälyä ei ole juurikaan hyödynnetty. Starmatterin myötä Verge tuo erilaiset sensorit ja koneoppimismallit osaksi sarjatuotannossa olevien moottoripyörien toimintaa, mikä tekee yhtiöstä oman alansa pioneerin. Verge paljastaa moottoripyöriensä sisältävän sensoripaketin, johon kuuluu muun muassa GPS-paikannus, kiihtyvyysanturi sekä Bluetooth-, 4G- sekä Wifi-yhteys.

Mahdollistaakseen kaikki uudet toiminnallisuudet ja teknologiset kehitysaskeleet, Verge on uudelleenrakentanut oman HMI-ohjelmistonsa Epic Gamesin kehittämän Unreal Engine -pelimoottorin päälle.

“Starmatter ja yhteistyömme Epic Gamesin kanssa päivittää moottoripyörät tälle vuosituhannelle. Unreal Engine -pelimoottori on tunnettu sen upeista reaaliaikaisista grafiikoista, joita olemme hyödyntäneet luodaksemme visuaalisen kokemuksen, joka tekee käyttöliittymästämme yhtä näyttävän kuin itse pyöräkin on. Tänään tehty julkistus on strategiamme ensimmäinen askel, ja tämä on vasta alkua”, Lehtimäki jatkaa.