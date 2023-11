Uutta joulumusiikkia Jepa Lambertilta ja Lenni-Kalle Taipaleelta

Jouko Pelkosen sanoitukseen ja Maiju Ojan sävellykseen tehtyä sovitusta ja tulkintaa voi kuvailla suureksi ja vaikuttavaksi olemalla kuitenkin samalla herkkä. Taipaleen mestarillinen pianonsoitto yhdistettynä Osmo Ikosen jousisovitukseen ja Lambertin samettiseen ääneen luo satumaisen kauniin tunnelman. Vaikutteita tuotantoon on haettu molempien artistien ihailemalta David Fosterilta.

Jepa Lambert on tuttu kasvo useiden TV-ohjelmien bändikokoonpanoissa. Hän on työskennellyt taustalaulajana lukuisten kotimaisten ja kansainvälisten ykkösrivin artistien kanssa ja hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus myös solistina, vocal coachina sekä ääninäyttelijänä. Jepa Lambert ja Lenni-Kalle Taipale ovat työskennelleet pitkään yhdessä mm. Elämäni Biisi ja Voice of Finland -TV-ohjelmissa.

Mahdollisuus ikivihreään joululauluun yhdessä työskennellen

– Ajattelin, että onpa kaunis melodia ja sanat. Tunnelma on kaikin puolin joulun ytimessä, Jepa Lambert kertoo ajatuksistaan kuullessaan kappaleen ensimmäistä kertaa.

Työskentelyä Jepa Lambertin kanssa Lenni-Kalle Taipale kuvaa seuraavin sanoin: – Rauhallista, varmaa. Jepan kanssa on helppo musisoida ja hengittää yhdessä.

Päätöksestään lähteä työstämään yhdessä kappaletta Lenni-Kalle Taipale kuvaa seuraavasti:

– Ajattelin oitis, että tässä on mahdollisuudet ikivihreään joululauluun, jos vihreää väriä voi kielikuvassa käyttää joulun yhteydessä.



Kappaleen nimi: ”Armon tähti”

Artisti: Jepa Lambert & Lenni-Kalle Taipale

Säv: Maiju Oja

San: Jouko Pelkonen

ISRC FIAC52300002