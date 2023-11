Sateenkaariperheiden tilanne Italiassa synkkenee

Aiemmin tänä vuonna Italian hallitus ilmoitti, ettei samaa sukupuolta olevien parien lapsia tulisi enää rekisteröidä. Padovassa ainakin 33 äitiä sai ilmoituksen, etteivät heidän lastensa syntymätodistukset, joissa oli kahden naiseksi oletetun nimi, olisi enää päteviä. Viime viikolla käynnistyivät ensimmäiset istunnot, joiden seurauksena ei-synnyttäneiden vanhempien juridinen status saatetaan pyyhkiä pois lapsen syntymätodistuksesta. Tiedotimme aiheesta ensimmäisen kerran kesäkuussa.

Sateenkaariperheisiin kohdistuvat hyökkäykset ovat osa laajempaa ihmisoikeusloukkausten sarjaa: Italian oikeistohallitus vetoaa kouluihin olemaan tunnustamatta translasten sukupuoli-identiteettiä ja pyrkii eväämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden pääsyn maahan. Vihapuhe poliitikkojen taholta on nousussa. Melonin hallitus ajaa myös sateenkaariperheiden tekemien ulkomaisten sijaissynnytysjärjestelyiden kriminalisointia, uhaten jättää näiden perheiden lapset hyvin haavoittuvaiseen asemaan.

Nämä hyökkäykset ovat mahdollisia kansallisen lainsäädännön puutteen vuoksi: Italiassa samaa sukupuolta olevien parien lasten tunnustaminen syntymän yhteydessä tai adoption kautta ei ole mahdollista. Myös Suomessa sateenkaariperheiden lasten oikeudellinen suoja on edelleen puuttellinen, esimerkiksi sijaissynnytystapauksissa ja silloin, kun lapsella on useampi kuin kaksi vanhempaa. Tarvitsemme lainsäädännön, joka tunnistaa perheiden monimuotoisuuden ja suojaa lapsen oikeuksia!

Sateenkaariperheiden lapset tarvitsevat vanhempiaan! Allekirjoita vetoomus Italian sateenkaariperheiden puolesta tästä.

Sateenkaariperheet ry vastaa haastattelupyyntöihin sähköpostitse ja puhelimitse toimistoaikoina ma-pe.

Kansainvälisten järjestöjen yhteiskannanotto:

Joint statement on human rights violations in Italy

Today, November 20, we celebrate UN World Children’s Day, and feel compelled to draw

attention to the recent developments in Italy where some children no longer have their

parents recognised.

Early this year, Italy’s Minister of Interior of Meloni’s government announced that registrars

should no longer register the children of same-sex couples. The government’s intimidation

resulted in a series of administrative and legal attacks against LGBTIQ*families throughout

the country. In Padua at least 33 mothers of 37 children received notification that their

child(ren)’s birth certificates, in which two women's names appeared, were illegitimate.

On Tuesday 14 November 2023, the first hearings possibly leading to the retroactive removal

of the non-biological mothers’ names from their respective birth certificates, effectively

erasing the legal motherhood of the non-biological mothers, took place before the Court of

Padua. The public prosecutor's office and the lawyer of the mothers in question, claim that

removing one mother is unconstitutional.

In many cases, the deregistration comes after many years, and the children thus ‘lose’ one

mother, and sometimes their family name, from one day to the other. The deregistration of

a parent marks a clear breach of human rights, with significant negative impacts on the wellbeing and day-to-day lives of the parents and the children, and are clearly not in the best

interests of the child.

These attacks are possible due to the fact that Italy lacks a national law ensuring the

recognition at birth or through adoption of the children of same-sex couples. A few

courageous mayors have in the past agreed to register the birth certificates of children with

two mothers or transcribe the birth certificates of children with two fathers to ensure the

children are not exposed to discrimination. The order to deregister one of the parents

ultimately amounts to orphanage by decree, instigated by the prosecution and in line with

the Meloni government’s clear stance of not recognising parental rights of LGBTIQ*

individuals.

This is a reminder that only legal protections such as adoption rights for same-sex couples can ensure that the fundamental rights and the best interest of all children to have their parents recognised are guaranteed.

These attacks on rainbow families are happening in a context of broader attacks on the

LGBTIQ*community in Italy and their fundamental rights by the government. Similar to the guidelines to deregister parents, schools have been called upon to no longer accept the

gender identity of trans children in education, and a draft law proposes to withdraw the

possibility to seek asylum based on prosecution based on sexual orientation and gender

identity. LGBTIQ*-phobic hate speech, also from politicians, has been on the rise. And the

Meloni government is proposing to criminalise surrogacy arrangements made by Italian

couples abroad, another move that might leave children without parents and thereby

extremely vulnerable.

The European Court of Human Rights clearly ruled that states need to establish a mechanism to allow for recognition of the parent–child relationship for non-genetic parents, such as

through adoption, and that children should not be blamed for their parents’ decisions,

including about conception. Children have an undeniable right to the protection of their

private and family life. World Children’s Day serves as a reminder of our collective

responsibility to ensure every child’s right to a stable and loving family environment.

We condemn the recent attacks on rainbow families and urge the Italian government to

reconsider the current anti-LGBTIQ* actions and decisions. All families need to be recognised

and respected, without discrimination, in order to protect the best interest of the child and

make sure they are not exposed to discrimation.

NELFA – Network of European LGBTIQ* Families Associations

Famiglie Arcobaleno, Italy

Arcigay nazionale

ILGA-Europe

EL*C – Eurocentralasian Lesbian* Community

Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra, Slovenia

Familles-arc-en-ciel/Regenbogenfamilien/famiglie_arcobaleno/famiglias_a’artg, Switzerland

Sateenkaariperheet ry / Rainbow Families Association Finland

Ilga world