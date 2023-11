Verkonrakennus- ja infrapalveluita tarjoava Elvera ostaa Voimatelin sähköverkkoliiketoiminnan

”Tämä on uuden strategiamme mukainen liiketoimintakauppa, joka johtaa toimialalla merkittävään järjestelyyn. Halusimme löytää sähköverkoille uuden omistajan, joka tarjoaa ammattitaitoisille työntekijöillemme mahdollisuuden työskennellä alallaan vankan aseman saavuttaneessa yhtiössä. Elvera, joka kuuluu alan suurimpiin toimijoihin, on sitoutunut kehittämään sähköverkkoliiketoimintaa ja vahvistamaan sen kilpailukykyä. Kauppa mahdollistaa meille keskittymisen tietoverkkoliiketoimintaan, jossa meillä on jo vahva markkina-asema ja kasvutavoitteet”, Voimatelin toimitusjohtaja Mikko Heinonen kertoo.

”Kauppa tuo sähköliiketoiminnalle vahvemman perustan ja tukee Voimatelin tietoverkkojen kehitystä. Tietoverkkoliiketoiminta on ollut pitkään kannattavaa ja markkinanäkymien arvioidaan olevan Voimatelin näkökulmasta positiiviset. Näemme, että kauppa palvelee omistajiemme, Voimatelin sekä henkilöstön etuja, edistäen strategiamme toteutusta, jonka tähtäimessä on konsernin yhtiöiden kilpailukyvyn vahvistaminen ja omistaja-arvon kasvattaminen”, Voimatelin hallituksen puheenjohtaja ja KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kommentoi.

Liiketoimintakaupalla turvataan huoltovarmuutta

Yrityskaupan myötä Elvera nousee alan johtavien infrapalveluiden tuottajien joukkoon Suomessa. Elveran liikevaihto nousee noin 130 miljoonaan euroon nykyisestä noin 80 miljoonasta eurosta.

”Kotimaisena ja taloudellisesti vakaana yrityksenä voimme jatkossa tarjota sähkö-, tele-, vesi- ja lämpöurakointipalveluita koko Suomeen. Yrityskauppa sekä laajentaa palveluvalikoimaamme että vahvistaa resurssejamme”, Elveran toimitusjohtaja Ilari Jaakkola kiteyttää.

Jaakkolan mukaan tulevien vuosien mittavat infra-alan investoinnit vaativat toimijoilta ketteryyttä vastata kysyntään nopealla aikataululla.

”Voimatelin sähköliiketoiminnan osto mahdollistaa palvelutarjontamme laajentamisen ja kattavamman kumppaniverkoston luomisen. Haluamme myös osaltamme turvata huoltovarmuutta. Meillä on tärkeä rooli kriittisen infran suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa”, Jaakkola toteaa.

KPY-konserni

KPY on arvopohjainen monialakonserni, jonka omistaa Osuuskunta KPY:n osuudenomistajien muodostama yhteisö. Haluamme luoda elinvoimaa omaa toimintaamme laajemmin sijoittamalla arvopohjaamme sopiviin, toimintansa käynnistys- ja alkuvaiheen ohittaneisiin kannattavan kasvun yhtiöihin sekä kehittämällä modernia työpäiväkokemusta edistäviä toimitilakiinteistöjämme. Olemme 140-vuotias, omistusyhtiöidemme kehittämiseen vahvasti sitoutunut konserni, jonka liikevaihto vuodelta 2022 oli 247,3 miljoonaa euroa. www.kpy.fi

Voimatel

Voimatel Oy on sähkö- ja tietoverkkojen sekä niitä tukevien järjestelmien, elinkaaripalvelujen ja ratkaisujen tuottaja. Varmistamme asiakkaidemme kriittisten järjestelmien ja verkkojen palvelukyvyn. Rakennamme vastuullisempaa, hiilineutraalia yhteiskuntaa suunnittelemalla, toteuttamalla ja optimoimalla ilmastoa rasittamattomia energiaratkaisuja muun muassa tytäryhtiömme OptiWatin älyteknologiaa hyödyntäen.

Alan suurimpiin kuuluvana toimijana asiakkainamme ovat muun muassa eurooppalaiset teleoperaattorit, Suomen merkittävimmät siirto- ja jakeluverkkoyhtiöt, globaalit laitevalmistajat sekä monet yritykset, kaupungit ja kunnat. Voimatelin yli 1000 palveluammattilaisen organisaatio palvelee asiakkaita Suomesta ja Virosta käsin. Voimatelin omistaa Osuuskunta KPY. www.voimatel.fi

Elvera

Elvera on verkosto- ja infrapalvelualan toimija. Elvera syntyi Suur-Savon Sähkötyö Oy:n, Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n ja Kyvera Oy:n sulautuessa vuonna 2016. Sähköverkkojen lisäksi suoritamme vesi-, lämpö-, tietoliikenneverkkojen rakennus- ja kunnossapitotöitä.

Tehtävämme on yhdistää yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja varmistaa toiminnan jatkuvuus myös häiriötilanteiden aikana – aina verkoston alkulähteiltä loppukäyttäjälle asti. Konsernissamme työskentelee yli 500 ammattilaista ja liikevaihtomme on yli 80 M€. Yrityksemme löydät osoitteesta www.elvera.fi.