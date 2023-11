Tervetuloa mediatilaisuuteen: anestesialääkärinä Haitissa

Haiti on ajautunut kaaokseen aseellisten ryhmien otettua vallan suurimmassa osassa pääkaupunki Port-au-Princeä. Terveydenhuolto on romahtanut maassa, josta erikoislääkärit pyrkivät pois ja työntekijöiden on vaarallista kulkea työpaikoilleen.

Haitista avustustyöstä juuri palannut anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri Kariantti Kallio kertoo Haitin terveydenhuollon tilasta medialle.

Kallio työskenteli Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön projektissa Haitin pääkaupungissa Port-au-Pricessä. Tabarren sairaalasssa annetaan kirurgista hoitoa esimerkiksi liikenneonnettomuuksien ja aseellisen väkivallan uhreille sekä hoidetaan palovammoja.

Tilaisuus järjestetään hybridinä. Voit tulla paikalle Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toimistolle tai osallistua Teamsin kautta etänä.

Voit ilmoittautua tilaisuuteen osoitteeseen viivi.kairala@helsinki.msf.org. Tarkenna myös, tuletko paikan päälle vai osallistutko etänä.

Milloin: keskiviikkona 29.11. klo 10–11.

Missä: Jämsänkatu 2, Helsinki, tai etänä Teamsin kautta.