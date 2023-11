MSK Group on Vuoden Perheyritys 2023 – Kasvutarina jatkuu ja kansainvälistyy kolmannessa polvessa

"MSK Group on vakaasti tulevaisuuteen katsova, monialainen korkean teknologian perheyhtiö. Vakavaraisuuden perustana on pitkäjänteinen perheomisteisuus sekä harkitseva toimintakulttuuri. Yrityksessä kansainvälistyminen on huomioitu niin rekrytoinneissa kotimaassa kuin Euroopassakin ja toisaalta yrityksellä on vahva merkitys paikallisena työllistäjänä Etelä-Pohjanmaalla”, Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja Alexander Bargum sanoo.

Vuoden perheyritys -palkinnolla Perheyritysten liitto haluaa nostaa esiin perheen merkitystä yrityksen menestyksen tekijänä. Suomen työllistävistä yrityksistä noin 70 prosenttia on perheyrityksiä. Perheyritysten liiton 530 jäsenyrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 38 miljardia euroa ja liiton jäsenyritykset työllistävät yli 180 000 ihmistä.

“Tunnustus on suuri kunnianosoitus koko sukupolvien ketjulle, ei vain meille nykyisille omistajille, vaan myös edellisille sukupolville. Palkinto kuuluu myös mahtavalle henkilöstöllemme, joka yhdessä kanssamme luo tätä tarinaa”, MSK Groupin hallituksen puheenjohtaja Nanna Hietala sanoo. “Tämä luo uskoa ja vahvistusta, että teemme omistajina oikeita asioita”, Hietala jatkaa.

MSK Groupin omistavat kolmannen sukupolven 9 serkusta kolmesta sukuhaarasta, ja heistä kolme on mukana yrityksen toiminnassa. Nanna Hietalan lisäksi Elina Väljä toimii hallituksen jäsenenä ja ohjaamot liiketoiminnan controllerina sekä Markus Isosaari hallituksen varapuheenjohtajana ja konsernin rahoitustehtävissä.



MSK Group on perustettu vuonna 1950. Sillä on pääkonttori Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla. MSK Group konsernin tytäryhtiöitä ovat ohjaamotehtaat MSK Cabins Oy, MSK Cabins s.r.o. ja MSK Matec GmbH, muovitehtaat MSK Plast Oy ja BT Form s.r.o. sekä maa- ja metsätalouskoneita valmistava Junkkari Oy. Konsernin liikevaihto on 218 milj. euroa (ennuste vuodelle 2023.) Konserni työllistää yhteensä 950 henkilöä, joista Suomessa 550. Henkilöstön kasvu on viimeisen viiden vuoden aikana ollut n. 20%. MSK Groupilla on tuotantolaitokset Suomen lisäksi Döbelnissä Saksassa sekä lisäksi Sabinovissa ja Lipanyssa Slovakiassa.

Vuoden perheyritys valittiin nyt 20. kerran. Palkinto jaetaan vuosittain menestyneelle perheyritykselle, jossa on toteutettu vähintään yksi sukupolvenvaihdos, ja joka investoi vahvasti tulevaisuuteen. Perheyrityspalkinto kertoo, että omistajalla on väliä. Yritys tarvitsee sitoutuneet ja osaavat omistajat ja Suomi tarvitsee yrityksiä, jotka investoivat tulevaisuuteen.

Perheyritysten liiton vuosittain jakama perheyrityspalkinto on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2004. Vuonna 2012 kunnianosoitus nimettiin Peter Fazer –palkinnoksi. Palkinnosta järjestettiin vuonna 2023 suunnittelukilpailu ja uuden Perheyrityspalkinnon on suunnitellut lasitaiteilija Sini Majuri.

Aikaisempina vuosina palkinnon ovat saaneet nämä suomalaiset perheyritykset:

Berner Osakeyhtiö, Leinovalu Oy, Ahlstrom Oyj, Tasowheel Oy, Aho Group Oy, Paulig Oy, Kiilto Family Oy, Harvia Oy, Teknos Oy, Woikoski Oy, Kemppi Group Oy, Broman Group Oy, KWH-yhtymä Oy, Ponsse Oyj, Kone Oyj, Polttimo Oy, Mantsinen Group, Lindström Oy ja Vaisala.



Perheyrityspalkintoraadin kokoonpano:

Raadin puheenjohtaja Alexander Bargum (Perheyritysten liitto), Jan Fazer (Karl Fazer Oy Ab), Timo Pihkala (LUT-yliopisto), Miia Porkkala (Aho Group Oy), Antti Roiha (Lindström), Maarit Toivanen (Conficap) sekä Minna Vanhala-Harmanen ja Sini-Marja Ant-Wuorinen (Perheyritysten liitto).

