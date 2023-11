Uusi työvoimabarometri ennakoi tulevia työvoimatarpeita – Satakunnassa kohtaanto-ongelmaa teknologiateollisuudessa

Uusi työvoimabarometri kokoaa sekä ammatti- että toimialakohtaista tietoa lyhyen aikavälin työvoima- ja osaamistarpeista. Aiemmin tietoa työvoimatarpeista on julkaistu ammattibarometrissa, jonka työvoimabarometri nyt korvaa. Työvoimabarometri tarjoaa kattavamman kuvan työmarkkinoiden tarpeista ja näkymistä, sillä siinä tarkastellaan ammattinimikkeiden lisäksi myös osaamistarpeita. Uutta on myös toimialakohtainen lähestymistapa, jonka myötä työvoimatarpeista piirtyy tarkempi kuva.

Työvoimabarometrin löydät: www.tyovoimabarometri.fi

Työvoimabarometrin keskeisin tiedonlähde on alueellisten asiantuntijoiden näkemys lähitulevaisuuden tarpeista. Arviointi koostuu alueellisista ennakointipäivistä, joista ensimmäisessä luodaan kuva alueen yleisistä kehitysnäkymistä ja toisessa tehdään toimialakohtaiset työvoima- ja osaamistarvearviot. ELY-keskukset tuottavat keskustelutilaisuuksien perusteella arviot työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta seuraavan vuoden päähän. Näiden arvioiden perusteella laaditaan kuvaus työvoiman kohtaantotilanteesta.

Satakunnassa toimialoittaisen tarkastelun kohteena tänä syksynä oli kaksi toimialaryhmää, jotka olivat teknologiateollisuus ja -palvelut sekä prosessiteollisuus ja -tuotanto. Ne ovat keskeiset toimialat vihreässä siirtymässä.

Satakunnassa kohtalaista työvoiman ylitarjontaa

Avoimien työpaikkojen määrän arvioidaan vuoden päästä olevan Satakunnassa kaikilla toimialoilla jonkin verran pienempi kuin tällä hetkellä. Työttömien määrän taas arvioidaan vähän kasvavan. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan arvioiden perusteella on laadittu kuvaus työvoiman kohtaantotilanteesta. Satakunnassa ennustetaan vuoden päästä olevan kaikilla toimialoilla kohtalaista työvoiman ylitarjontaa, kuten tilanne on tälläkin hetkellä. Tämä tarkoittaa, että avoimia työpaikkoja on vähemmän kuin mitä TE-toimistossa on sellaisia työttömiä työnhakijoita, joilla ei pitäisi olla huomattavia esteitä työllistymiselle.

Monissa yksittäisissä ammateissa on kuitenkin työvoimapulaa. Tätäkin useammin on kohtaanto-ongelmaa, eli tietylle ammatille olisi samanaikaisesti sekä kysyntää että tarjontaa, mutta nämä eivät syystä tai toisesta kohtaa. Satakunnassa suurinta pulaa työntekijöistä seuraavan vuoden aikana arvioidaan olevan erityisesti sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan sekä teknologiateollisuuden ja -palveluiden ammateissa.

Satakunnassa on eniten pulaa on seuraavista ammateista:

Lähihoitajat

Sairaanhoitajat ym.

Lastentarhanopettajat

Sähkötekniikan erityisasiantuntijat

Sosiaalityön erityisasiantuntijat

Konetekniikan erityisasiantuntijat

Sovellusarkkitehdit

Muut sähköasentajat

Toimisto- ja laitossiivoojat ym.

Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät

Teknologiateollisuuden ammateissa kohtaanto-ongelmaa

Satakunnassa on teknologiateollisuudessa edelleen laajasti osaajapulaa. Rekrytoinnit eivät vielä ole hidastuneet, eikä isoa laskua ole odotettavissa. Vuoden tähtäimellä sekä alan avoimien työpaikkojen että työttömien työnhakijoiden määrän arvioidaan pysyvän suurin piirtein ennallaan. Satakunnassa ennakoidaan olevan kohtalaista työvoiman kohtaanto-ongelmaa vuoden päästä teknologiateollisuudessa ja -palveluissa. Samanlainen näkymä alan työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanteeseen on myös useimmilla muilla alueilla Suomessa.

Osa toimialaryhmään kuuluvista ammateista nousee myös kaikkia toimialoja tarkasteltaessa eniten työvoimapulaa kärsivien ammattien listalle. Monissa muissakin ammateissa työvoiman saatavuudessa arvioidaan olevan vaikeuksia seuraavan vuoden aikana.

Teknologiateollisuuden ja -palveluiden ammateissa keskeisiä osaamisia ovat muun muassa oppimiskyky ja -halukkuus, digiosaaminen, moniosaaminen sekä tietojärjestelmäosaaminen.

Vihreän siirtymän investointien toteutuminen lisää työvoiman kysyntää myös prosessiteollisuudessa

Työvoiman kysynnän arvioidaan hieman laskevan vuoden sisällä prosessiteollisuuden ja -tuotannon toimialaryhmään kuuluvissa ammateissa. Työttömyys on myös kääntynyt lievään nousuun. Vuoden päästä Satakunnassa ennakoidaan olevan prosessiteollisuudessa kohtalaista työvoiman ylitarjontaa. Kohtaantotilanteen ennuste on samanlainen monilla muillakin alueilla Suomessa.

Suuri eläkepoistuma luo kuitenkin tarvetta rekrytoida uutta työvoimaa. Isoista ammattialoista muun muassa paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijöistä, muovituoteteollisuuden prosessityöntekijöistä sekä kemianteollisuuden prosessityöntekijöistä voi tulla pulaa.

Prosessiteollisuuden alalla työntekijöiltä odotetaan esimerkiksi prosessiosaamista, robotiikan osaamista, automaatio-osaamista sekä ongelmanratkaisukykyä.

Pidemmällä tähtäimellä prosessiteollisuuden työvoiman tarpeen ennakoidaan kasvavan Satakunnassa. Vihreän siirtymän tarpeet tulevat lisäämään työvoiman kysyntää prosessi- ja teknologiateollisuudessa merkittävästi lähivuosina.

Työvoimabarometria voivat hyödyntää kansalaiset, työnantajat, oppilaitokset ja päättäjät

Kuten aiemman ammattibarometrin, myös uuden työvoimabarometrin tietoja tullaan hyödyntämään alueellisen työvoimapolitiikan ja -palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Tiedot ovat tärkeitä myös TE-toimistoille, oppilaitoksille ja työnantajille sekä tietenkin omaa urapolkuaan suunnitteleville.

Alueellinen näkökulma auttaa vertailemaan eri alueiden työmarkkinatilannetta, kun taas ammatillinen näkökulma tarjoaa tietoa eri alojen työtilanteesta.