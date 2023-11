Lidl tuo markkinoille yhden hengen jouluaterian

Jouluruokaa on tapana valmistaa runsaasti ja sitä syödään monta päivää. Toisaalta yksinasujia on Suomessa 1,3 miljoonaa, ja myös joulua vietetään enenevissä määrin yksin tai pienemmällä porukalla. Suomalaiset toivovat joulupöytään perinteisiä jouluruokia, mutta kinkkua ja laatikoita ei välttämättä haluta syödä monena päivänä peräkkäin. Moni ei myöskään joulun kiireissä ehdi tai jaksa valmistaa kaikkia jouluillallisen elementtejä kinkkuineen ja laatikoineen.

Kuluttajat arvostavat ruokatuotteissa nopeutta ja helppoutta niin arjessa kuin juhlassa. Lidlin teettämän tutkimuksen* mukaan 16 prosenttia suomalaisista aikoo tänä jouluna valmistaa vähemmän itse tehtyjä ruokia kuin aiemmin. Myös helpot jouluruokareseptit kiinnostavat.

– Tämä on loistava ratkaisu niille, jotka haluavat nauttia perinteisen jouluaterian helpommin tai pienemmässä mittakaavassa. Jouluaterian raaka-aineet on valittu huolella, jotta annoksessa on mukana juhlan tuntua, kertoo Lidlin ostopäällikkö Hannes Herbst.

Yhden hengen jouluateriassa on kaikki perinteisen jouluaterian elementit: perunaa, kinkkua, porkkana- ja lanttulaatikkoa, herneitä sekä sinappikastiketta. Pääraaka-aineet kinkku ja peruna ovat kotimaisia.

Yhden hengen jouluateria on kehitetty ja valmistettu Suomessa. Tuote on laktoositon ja gluteeniton. Pakkaus painaa 350 grammaa ja sen hinta on 4,99 euroa. Ateria myydään Jouluaitta-tuotemerkin alla. Jouluaitta on Lidlin tuotemerkki Suomessa valmistetuille jouluruuille.

– Koko jouluateriaa ei tyypillisesti ole ollut saatavilla lämmitystä vaille valmiina. Yhden hengen jouluateria on myös hävikin näkökulmasta hyvä ratkaisu, kun kinkkua ja laatikoita ei jää yli, Herbst sanoo.

Yhden hengen jouluateriaa tulee myyntiin kahdessa erässä: itsenäisyyspäivän juhlintaan 4.12. sekä jouluviikolla 21.12. Yhden hengen jouluateriaa on saatavilla Lidleistä ympäri maan.

*Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kyselyyn, johon vastasi yli tuhat suomalaistakuluttajaa. Vastaukset on kerätty marraskuussa 2023. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.