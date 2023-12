Antti Latolasta Arinan uusi hallintoneuvoston puheenjohtaja

Arinan hallintoneuvoston pitkäaikainen puheenjohtaja, tuomiorovasti emeritus, teologian tohtori, Matti Pikkarainen päättää hallintouransa Osuuskauppa Arinassa vuoden 2023 lopussa, ikäsäännön täyttyessä. Hallintoneuvosto valitsi uudeksi puheenjohtajakseen asianajaja, varatuomari Antti Latolan ja varapuheenjohtajaksi rehtori emeritus, kasvatustieteen tohtori Aarne Mäkelän Oulusta.

Pikkarainen valittiin Arinan edustajiston jäseneksi vuonna 2002. Hallintoneuvostoon hänet valittiin vuonna 2003 ja hallintoneuvoston puheenjohtajana hän toimi vuodesta 2004. Samana vuonna Pikkarainen valittiin SOK:n hallintoneuvostoon, jonka varapuheenjohtajana hän toimi vuosina 2011–2012 sekä puheenjohtajana 2013–2022.

– On ollut etuoikeus olla mukana Arinan toiminnassa 20 vuoden ajan. Oloni on levollinen, sillä Arina on hyvässä kunnossa ja hyvissä käsissä. Työ pohjoisen ihmisten hyväksi tunnetaan ja tunnustetaan. Vuodenvaihteessa luovutan puheenjohtajan nuijani hyvillä mielin Antille ja jatkan Arinan vannoutuneena asiakasomistajana. Onnittelen niin uutta puheenjohtajistoa, kuin koko hallinnon joukkoa, Matti Pikkarainen toteaa.

– Haluan kiittää Mattia poikkeuksellisesta panoksesta Arinan ja koko S-ryhmän kehittämisessä. Arinalaiset palvelevat tänään yli 70 % toimialueen kotitalouksista ja taloutemme on hyvässä kunnossa. Investoimme tällä vuosikymmenellä noin 600 M€ palvelujen kehittämiseen Pohjois-Suomessa. Arina vahvistaa Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta ja tehtävämme hallinnossa on tukea toimivaa johtoa strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Meidän jokaisen rinnassa sykkii Sydän Pohjois-Suomelle. Jatkan nöyrin mielin Matin työtä Arinan ja koko Pohjois-Suomen hyväksi, Antti Latola kertoo.

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseniä kaudelle 2024–2026 ja tilintarkastajat vuodelle 2024

Edustajisto on toimielin, joka kokoontuu kahdesti vuodessa ja päättää syksyisin sääntömääräisesti hallintoneuvoston jäsenyydet, tilintarkastajat ja kokouspalkkiot. Edustajisto kokoontui syyskokoukseen lauantaina 18.11. Oulussa. Kokouksen puheenjohtajana toimi edustajiston jäsen Annukka Kurvinen Rovaniemeltä.

Edustajisto kuuli toimitusjohtaja Reima Loukkolalta Arinan toimintakatsauksen ja esitti siihen täsmentäviä kysymyksiä. Edustajisto myös kiitti toimivaa johtoa menestyksekkäästä toimintavuodesta.

Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon erovuoroisista jäsenistä 3-vuotiselle jatkokaudelle Antti Raution Oulusta, Minna Siiran Kempeleestä ja Susanna Junttilan Rovaniemeltä. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Roosa Posti Oulusta, Mikko Koivulehto Kemistä, Minna Tarkka Torniosta sekä Aija Vaara Rovaniemeltä. Tämän lisäksi Arinan esihenkilöt ovat valinneet edustajakseen hallintoneuvostoon Heikki Salmelan ja varajäseneksi Kari Paakkolan.

Edustajisto valitsi Osuuskauppa Arinan ja sen tytäryhtiöiden varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 nimeämisvaliokunnan esityksestä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Alatalon.

Edustajisto hyväksyi kokouspalkkiot vuodelle 2024. Palkkioita nostettiin SOK:n hallintoneuvoston suositusten mukaisesti 10 % vuodesta 2023. Edustajiston jäsenille maksetaan 352 €/kokous, kokouksen puheenjohtajalle 1,5-kertaisena sekä nimeämisvaliokunnan jäsenille 242 €/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 2090 €/kk, varapuheenjohtajalle 814 €/kk ja jäsenille 374 €/kokous. Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

Hallintoneuvosto valitsi hallituksen jäsenet vuodelle 2024

Hallintoneuvosto on toimielin, joka kokoontuu vähintään kolmesti vuodessa, vahvistaen keskeiset strategiat ja taloudelliset tavoitteet sekä valiten hallituksen jäsenet.

Hallintoneuvosto kuuli kokouksessaan 1.12. Arinan toimintakatsauksen sekä vahvisti Arinan tulostavoitteen ja investointitason vuodelle 2024. Hallintoneuvosto hyväksyi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti,

että hallituksessa jatkavat vuonna 2024 Johanna Bluemink, Kari Juntunen ja Veli Rajakangas Oulusta sekä Elsi Malkki Rovaniemeltä. Arinan sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan toimitusjohtaja Reima Loukkola. Hallintoneuvoston sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho. Hallintoneuvoston valitsi lisäksi nimeämisvaliokunnan jäseniksi Marja-Leena Kemppaisen Oulusta ja Susanna Junttilan Rovaniemeltä.

SOK:n hallintoneuvoston suosituksen mukaisesti ja Arinan hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan esityksestä hallituksen palkkioiksi päätettiin suosituksen mukaisesti 540 €/kokous ja 1435 €/kuukausi.

Arinan hallinnon jäsenillä sääntömääräisten tehtävien lisäksi tärkeä sanansaattajan rooli

Arinan hallintoelimiin valitut edustajat toimivat sääntömääräisten päätöskokousten lisäksi tärkeinä sanansaattajina asiakkaiden ja osuuskaupan välillä osaltaan huolehtien, että Arinan olemassaolon tarkoitus, palvelujen ja etujen tarjoaminen pohjoissuomalaisille toteutuu laajalla toimialueella mm. väestörakenne ja palvelujen kysyntä huomioiden.

Osuuskaupan asiakasomistajia edustavien hallintoelinten jäsenet on esitelty Arinan verkkosivuilla osoitteessa arina.fi/hallinto. Asiakasomistajat voivat antaa palautetta myös suoraan toimipaikoissa, verkkosivuilla ja S-mobiililla.