Oivaltavimmat dataa hyödyntävät ratkaisut voivat luvata Suomelle seuraavia menestystarinoita

Euroopan unionin datatalouden arvon odotetaan kasvavan vuonna 2023 yli 600 miljardiin euroon.

Suomessa datatalous on kasvanut vauhdilla ja vuonna 2021 kasvu oli EU:n keskiarvoa nopeampaa, liki 13 prosenttia.

Suomen elinvoimaisen datavetoisen talouden ja yhteiskunnan kehittymisen hidasteita ovat esimerkiksi osaamisen kasvattamisen haaste ja se, että yritykset ja julkiset toimijat eivät tunne riittävästi dataan pohjautuvia toimintamalleja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia tuottaa hyötyjä.​

Suomalaisilla yrityksillä on kirittävää etenkin liiketoiminnallisten hyötyjen lunastamisessa, kertoi Etlatiedon toteuttama ja Sitran rahoittama Digibarometri-tutkimus lokakuussa.

EU vauhdittaa datavetoisen talouden etenemistä laajalla sääntelypaketilla ja järeällä rahoituksella, jonka tavoitteena on vahvistaa digipalveluita käyttävien ihmisten ja niitä tarjoavien pk-yritysten oikeuksia hyötyä datasta.