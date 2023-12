Nobia Finland sopeuttaa organisaatiotaan

– Tämä on surullinen päivä Nobia Finlandille ja Novartille. Meidän on sanottava hyvästit työtovereille ja ystäville, jotka ovat työskennelleet kanssamme vuosia ja ovat tehneet kaikkensa palvellaksemme asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Valitettavasti haastava markkinatilanne pakottaa meidät tekemään muutoksia toimintaamme, sanoo Nobia Finlandin myyntijohtaja Kari Roos.

Asuntorakentamisen muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi keittiömarkkinoihin ja sitä kautta Nobia Finlandiin ja yhtiön keittiöbrändiin Novartiin. Tilausmäärien laskun seurauksena työvoiman tarve on vähentynyt.

Nobia Finland aloitti marraskuussa muutosneuvottelut, jotka ovat nyt johtaneet noin 100 työntekijän irtisanomiseen. Irtisanomiset koskevat tuotantohenkilöstöä Nastolan tehtaalla, valtakunnallista asennusorganisaatiota sekä toimistotyöntekijöitä Nastolassa, Vantaalla, Tampereella ja Forssassa.

Nobia Finland on viime vuosina tehnyt useita muutoksia organisaatioonsa, markkinointiinsa ja jakeluunsa toimintansa tehostamiseksi. Vuonna 2023 neljä keittiöbrändiä yhdistettiin yhdeksi keittiöbrändiksi Novartiksi ja myymälöiden määrä väheni 30:stä 24:ään.

Nyt yritys jatkaa muutostaan vähentämällä toimipisteiden määrää neljästä kahteen. Vuoden 2024 aikana Forssan ja Tampereen toimipisteet tullaan sulkemaan ja toiminta tullaan keskittämään Nastolaan ja Vantaalle.

– Jotta voimme jatkossakin pysyä kilpailukykyisenä yrityksenä asiakkaillemme, meidän on tehtävä tiiviimmin yhteistyötä. Vähentämällä toimipisteiden määrää voimme tehdä yhteistyötä läheisemmin ja selviytyä yhdessä näistä haastavista ajoista, Kari Roos sanoo.

Tietoja Nobiasta

Nobia Finland on osa Nobia konsernia, joka on Euroopan johtava keittiöasiantuntija. Nobia koostuu useista vahvoista brändeistä Euroopassa, mukaan lukien Suomessa kotimainen Novart. Nobian toiminta kattaa koko arvoketjun suunnittelusta asennukseen, ja sen tavoitteena on olla edelläkävijä keittiöalan suunnittelussa ja kestävässä kehityksessä.

Lisätietoja:

Kari Roos

Myyntijohtaja, Nobia Finland

Puh: +358 40 730 2850

kari.roos@novart.fi

Lisätietoja ruotsiksi:

Linda Wetterborg

Commercial Director for Nordic kitchen brands at Nobia Ab

Puh: +46-(0)73 441 74 21

linda.wetterborg@nobia.com